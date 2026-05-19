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Delhi Auto Taxi Strike: 3 दिन दिल्ली की सड़कें सूनी? टैक्सी ड्राइवरों ने किया चक्का जाम का ऐलान, ये है बड़ी वजह

Delhi auto taxi strike: दिल्ली में बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों के विरोध में कमर्शियल वाहन यूनियनों ने 21 से 23 मई तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया है. चालक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 19, 2026 11:29:43 AM IST

दिल्ली में ‘चक्का जाम’ का ऐलान
दिल्ली में ‘चक्का जाम’ का ऐलान


Delhi Auto Taxi Strike: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ कमर्शियल वाहन चालकों का गुस्सा अब फूट चुका है. जिसके चलते व्यावसायिक वाहन चालकों के यूनियनों ने 21 मई से 23 मई तक यानी तीन दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है. यूनियनों की मांग है कि, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतों की बढ़ोतरी के कारण हड़ताल का ऐलान किया गया है. 

3 दिन रहेगा चक्का जाम   

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस मामले में पत्र भी लिखा है. उन्होंने इस पत्र में अपनी कुछ मांगे रखी है. चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा कि वह पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम वर्गीय ड्राइवरों के लिए परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है. इसी कारण हम सभी ने मिलकर दिल्ली में 3 दिन के चक्काजाम का ऐलान किया है. 

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यूनियन ने दी सरकार को चेतावनी 

यूनियन ने कहा कि अगर सरकार एक-दो सप्ताह में इस बढ़ोतरी के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा. इसकी जम्मेदार दिल्ली सरकार ही होगी. यूनियन के मुताबिक, पिछले साल उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. कोर्ट ने साफ कहा था कि टैक्सी चालकों की समस्याओं का सामाधान किया जाए. इसके बावजूद दिल्ली सरकार लगातार बहाने कर रही है. साथ ही सरकार यह कहकर मामला टाल रही है कि फाइल मंजूरी की लिए उपराज्यपाल के पास भी भेजी जा चुकी है. 

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कंपनियों पर मनमानी का आरोप 

ड्राइवरों ने ऐप आधारित कैब कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये कंपनियां लगातार किराए बढ़ा रही हैं. जबकि दिल्ली के टैक्सी चालक आर्थिक शोषण और गुलामी जैसी परिस्थितियों का सामना करने पड़ा रहा है. यूनियन ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले 15 साल से किसी तरह के किराए में बढ़ोतरी नहीं की है. लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी बढ़ गई थी. 

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Tags: Delhi taxi driversDelhi taxi unionsPetrol diesel prices
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