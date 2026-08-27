दिल्ली का एक स्नैचर ऐसा भी! पैर कट गया, फिर भी नहीं छोड़ी झपटमारी… नकली टांग लगवाकर चलती ट्रेन में किया कांड; कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे?

Delhi Artificial Leg Snatcher Arrested: कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो इंसान मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी पार कर लेता है. इसी कहावत को दिल्ली के एक आरोपी ने ऐसा इस्तेमाल किया कि सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. जिस काम को छोड़ देना चाहिए था, उसे जारी रखने के लिए आरोपी ने आर्टिफिशियल पैर तक लगवा लिए.

करीब डेढ़ साल पहले झपटमारी करते समय उसका पैर कट गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा. कृत्रिम पैर लगवाने के बाद वह फिर चलती ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने लगा.

रानीखेत एक्सप्रेस में बुजुर्ग महिला से झपटा पर्स

मामला मंगलवार 25 अगस्त 2026 का है. अजमेर की 67 साल की महिला रानीखेत एक्सप्रेस के ए-2 कोच में सफर कर रही थीं. ट्रेन जब सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास पहुंच रही थी, तभी एक युवक ने मौका देखकर उनका पीले रंग का पर्स झपट लिया और ट्रेन से उतरकर फरार हो गया. पर्स में मोबाइल फोन, चार्जर, आधार कार्ड, 15 हजार रुपये नकद और करीब 56 ग्राम की सोने की चेन समेत जरूरी सामान था. शिकायत के बाद सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन थाने में BNS की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज किया गया.

20 सीसीटीवी कैमरों ने खोली आरोपियों की पोल

चलती ट्रेन में हुई वारदात के बाद आरोपी पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे. रेलवे पुलिस की विशेष टीम ने पटेल नगर से जखीरा फ्लाईओवर तक करीब 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. एक-एक फुटेज को जोड़ते हुए पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाया. नेहरू नगर के आसपास की फुटेज में दो युवक धीमी रफ्तार से चल रही रानीखेत एक्सप्रेस में चढ़ते और अलग-अलग कोच में यात्रियों को देखते नजर आए. पुलिस के मुताबिक, दोनों मौका मिलते ही सामान झपटकर ट्रेन से उतर जाते थे.

जखीरा फ्लाईओवर से पकड़ा गया आरोपी

जांच के दौरान पुलिस ने 20 साल दिलशाद उर्फ बड़का की पहचान की. 26 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे उसे जखीरा फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने अपने साथी 22 साल के मोहम्मद हसन उर्फ गोलू के बारे में जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, दिलशाद ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले ट्रेन में झपटमारी करते समय उसका पैर कट गया था. इसके बाद उसने आर्टिफिशियल पैर लगवाया और कथित तौर पर दोबारा इसी तरह की वारदातों में शामिल हो गया.

पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन दोनों आरोपियों ने ट्रेन के अलग-अलग कोच में मोबाइल झपटने की दो कोशिशें की थीं, लेकिन सफल नहीं हुए. इसके बाद उनकी नजर बुजुर्ग महिला के पर्स पर पड़ी और उन्होंने उसे झपट लिया. दिलशाद की निशानदेही पर महिला का मोबाइल बरामद कर लिया गया. आरोपी ने पीला पर्स जखीरा की राखी मार्केट की एक गली में फेंक दिया था, जिसकी तलाश जारी है.

दूसरी वारदात की चेन भी बरामद

जांच में पुलिस को दिलशाद के पास से एक और सोने की चेन मिली. पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि करीब 15-16 दिन पहले उसने यह चेन जखीरा फ्लाईओवर के पास एक महिला से झपटी थी. पुलिस ने जांच की तो यह चेन सराय रोहिल्ला थाने की एक e-FIR से जुड़ी मिली. इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद हसन उर्फ गोलू को इंद्रलोक अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक से गिरफ्तार किया. तलाशी में उसके पास से बुजुर्ग महिला की करीब 56 ग्राम की सोने की चेन बरामद हुई.