Home > दिल्ली > Delhi Rain Alert: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! बारिश बन सकती है जश्न में बाधा, गणतंत्र दिवस पर राजधानी में अलर्ट

Delhi AQI Weather: दिल्ली में जहां एक तरफ ठंड का प्रकोप कम हुआ है तो वहीं दूसरी ओर कोहरे ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी यानी  गणतंत्र दिवस परेड देखने का आपका प्लान खराब हो सकता है

By: Heena Khan | Published: January 21, 2026 7:01:02 AM IST

Delhi AQI Weather: दिल्ली में जहां एक तरफ ठंड का प्रकोप कम हुआ है तो वहीं दूसरी ओर कोहरे ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी यानी  गणतंत्र दिवस परेड देखने का आपका प्लान खराब हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बारिश आपके प्रोग्राम को खराब कर सकती है. दरअसल, मौसम विभाग का कहना है किदिल्ली-NCR में बारिश हो सकती है. जिसके चलते 23 जनवरी के लिए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 23 जनवरी को दिल्ली-NCR में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी और धूल भरी आंधी भी आ सकती है.

जाने कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-NCR में भी आंधी और बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है. ठंड बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, मौसम विभाग का कहना है कि बारिश यहीं नहीं रुकेगी. स्काईमेट वेदर प्राइवेट लिमिटेड ने भी दिल्ली में बारिश का अनुमान जारी किया है, खासकर 26 जनवरी को. इसका मतलब है कि दिल्ली-NCR में 21 और 22 जनवरी को आसमान साफ ​​रहेगा और तेज धूप निकल सकती है. सुबह हल्की धुंध रहने की उम्मीद है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है.

दिल्ली का AQI 

GRAP-4 के उपायों को हटाने के बावजूद, दिल्ली की हवा की क्वालिटी में बहुत कम सुधार हुआ. सुबह-सुबह 31 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जो लगातार प्रदूषण के स्तर को दिखाता है. जहांगीरपुरी, बवाना, मुंडका और विवेक विहार जैसे इलाकों में सबसे खराब रीडिंग दर्ज की गईं, कुछ जगहों पर AQI 400 के करीब पहुंच गया. अधिकारियों ने हवा की बेहतर स्थिति को मामूली सुधार का कारण बताया, लेकिन पुष्टि की कि उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए स्टेज I, II और III GRAP उपाय लागू रहेंगे.

Tags: Aaj Ka MausamDelhi AQIdelhi raindelhi weatherweather today
