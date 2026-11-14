Delhi Weather Today: दिल्ली प्रदूषण के बीच गुड न्यूज! धड़ाम से गिरने वाला है AQI; IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today | Delhi AQI: दिल्ली में रहने वाले लोग शुक्रवार को उठे तो शहर के आसमान पर धुंध की मोटी चादर छाई हुई थी, और सुबह ज़्यादातर समय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) “खराब” कैटेगरी में रहा. सुबह से लेकर दोपहर तक, आठ घंटे तक शहर की एयर क्वालिटी खराब ज़ोन में रही, जिससे प्रदूषण की हालत और खराब होती दिख रही है. वहीं शनिवार यानी आज मौसम में बदलाव आने वाला है, कहीं न कहीं प्रदूषण के कम होने की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है.

कब मिलेगी प्रदूषण से राहत ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम साफ रहने वाला है. साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब और हरियाणा में बारिश का अनुमान है. बता दें कि मौसम विभाग ने 14 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है. दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है. पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 और 15 नवंबर, जबकि पूर्वी राजस्थान में 15 नवंबर को छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

पत्नी की याद में खतरे में डाल दी 105 यात्रियों की जान! फ्लाइट में लिख दिया ‘हाईजैक’ का नोट, फिर जो हुआ चौंका देगा

जानें आज का AQI

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. शनिवार, 14 नवंबर की सुबह राजधानी की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई. सुबह उठते ही लोगों को धुंध और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 577 दर्ज किया गया, जो खतरनाक स्तर पर है. वहीं, PM2.5 का स्तर 364 और PM10 का स्तर 399 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया. प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सुबह और शाम के समय बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है.