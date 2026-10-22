Delhi AQI: सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी! दिल्ली की खराब हवा दे रही ये संकेत?

Delhi Pollution: आजकल, दिल्ली में किसी छोटे से काम के लिए बाहर निकलने पर भी ऐसा लगता है जैसे सिरदर्द होने वाला है. और नहीं, यह हमेशा ट्रैफिक, लगातार हॉर्न बजाने या काम पर तनाव भरे दिन की वजह से नहीं होता है. अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं, तो खराब होती एयर क्वालिटी एक ऐसा कारण हो सकता है जिस पर ध्यान देना चाहिए.

प्रदूषण बढ़ते ही होने लगी आंखों में चुभन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर लोगों को इन दिनों आंखों के पीछे हल्का दर्द होने की शिकायत है. 21 अक्टूबर को दिल्ली की एयर क्वालिटी ‘खराब’ कैटेगरी में खराब हो गई, और AQI 244 तक पहुंच गया. अनुमानों में और गिरावट का संकेत दिया गया, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 22 अक्टूबर के लिए ‘बहुत खराब’ कैटेगरी की रीडिंग का अनुमान लगाया. यह बदलाव तब आया जब राजधानी में मौसमी प्रदूषण बढ़ गया.

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क्या प्रदूषण के कारण हो रहा सिर दर्द

हालांकि सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एयर प्रदूषण भी इसका कारण हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ही माइग्रेन है. डॉक्टर बताते हैं कि बारीक पार्टिकुलेट मैटर और नुकसानदायक गैसें सूजन बढ़ा सकती हैं, सांस की नली में जलन पैदा कर सकती हैं और दर्द महसूस करने वाले रास्तों पर असर डाल सकती हैं. हालांकि, सिर्फ़ सिरदर्द से यह पक्का नहीं हो सकता कि प्रदूषण ही ज़िम्मेदार है.

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