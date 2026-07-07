मैं काम के साथ, सब कुछ संभाल लूंगी, वो कहना बंद देंगे... ससुराल के तानों से टूटी आकृति छिपाती रही दर्द, छोटे भाई ने बताई आरस्तु के टॉर्चर की इनसाइड स्टोरी!

दिल्ली के आकृति सुथार हत्याकांड मामले में पति आरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है. 28 वर्षीय आकृति के परिजनों ने 20 लाख का दहेज मांगने, नौकरी छुड़वाने और जबरन प्रेग्नेंसी के लिए शारिरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. आकृति की मां अनु सुथार ने दामाद आरस्तु पर आकृति को बेल्ट से मारने की घटना का खुलासा किया था. अब आकृति के छोटे भाई अमाय सुथार का बयान सामने आ रहा है जिसमें उसने बताया किस बहन आकृति को मायके से पर्याप्त घरेलू सामान न लाने के कारण बार-बार ताने मारे जाते थे. आकृति इस उम्मीद में चीजें छिपाती थी कि शायद एक दिन चीजें सुधर जाएंगी.

दहेज को लेकर ताना मारते थे ससुराल वाले

एनडीटीवी की रिपोर्ट में आकृति सुथार की मौत के बाद भाई अमय सुथार ने बताया कि अपनी मौत से एक दिन पहले तक आकृति ने अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया. इस उम्मीद में सारी बातें छिपाईं कि चीजें आखिरकार सुधर जाएंगी. आकृति का मानना था कि अगर वह कमाती रहेगी तो पर्याप्त पैसे बचाएगी और धीरे-धीरे उन सारी घरेलू चीजों को खरीद लेगी, जिसके लिए शादी के बाद उसे ताने मारे जाते थे. आकृति और उसके परिजनों को उम्मीद थी कि जब वो नौकरी पर लौट जाएगी तो शायद उत्पीड़न बंद हो जाएगा लेकिन ससुराल वालों ने घरेलू कामों का बोझ डालकर नौकरी छोड़ने के लिए परेशान किया.

पिता के बाद अकेले संभालती थी जिम्मेदारी

परिजनों का कहना है कि 8 साल की दोस्ती और 2 साल की डेटिंग के बाद जब आरस्तु सिक्का और आकृति सुथार से शादी करने का फैसला किया था तो आकृति के परिजनों ने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताएगा और साफ तौर पर कहा था कि शादी के बाद भी आकृति अपने घर की जिम्मेदारी संभालेगी और नौकरी करेगी. इस मामले में आकृति के छोटे भाई ने बताया कि 2019 में अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर बोझ डालने के बजाय, वह खुद ही आर्थिक जिम्मेदारी संभालना चाहती थी. पिता की कैंसर की बीमारी के चलते परिवार कर्ज में डूब गया था और पिता की निधन के बाद आकृति ने खुद को परिवार के भरण-पोषण के लिए खुद को समर्पित कर दिया था. उसका एक ही सपना था- मुझे (अमाय) सेटल होते देखना. उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया.

शादी के तुरंत बाद बदला रवैया

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट में अमाय ने बताया कि आरस्तु सिक्का के परिवार ने शादी के पहले इस बात पर सहमति जताई थी कि वो शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखेगी लेकिन शादी के तुरंत बाद उनका रवैया बदलता चला गया. आरस्तु लगातार एक ही बात बोलता था कि नौकरी के लिए कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं हुआ था वो आकृति को खाना बनाने के लिए लाया था.

वो आकृति से कहते थे कि बिस्तर, सोफा, अलमारी, फ्रिज या एयर कंडीशनर जैसी बुनियादी चीजें भई नहीं लाई और 10-20 लाख रुपये की डिमांड करने लगे. जब आकृति ने एक बार थप्पड़ मारे जाने की शिकायत मिली तो फैमिली ने हस्तक्षेप का प्रयास किया ताकि सुलह हो सके. आकृति कहती थी कि अभी तुम फाइनेंशियली स्टेबल हुए हो. खुद पर बोझ मत डालो. मैं काम करूंगी और सब कुछ संभाल लूंगी. फिर वो कहना बंद देंगे.

शादी के बाद शांत हो गई थी आकृति

भाई अमय ने खुलासा किया कि 3 जुलाई को भी आकृति ने उसके साथ हो रहे शारिरिक और मानसिक शोषण के अलावा धमकियों और वींकेड पर उसके साथ हुई प्रताड़ना के बारे में बताया था. अमाय सुथार ने कहा कि शादी के बाद वो शांत हो गई थी. हमें लगा कि वो बस थक गई है. नए माहौल में ढ़लने की कोशिश कर रही है. हमने कई बार पूछा कि सब ठीक है या नहीं. बचपन के दोस्तों ने भी आकृति के व्यवहार और हारभाव में बदलाव नोटिस कर रहे थे.

आकृति के फोन पर था आरस्तु का कंट्रोल

आकृति सुथार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ बोलते हुए छोटा भाई अमाय का दावा है कि बहन आकृति के फोन पर आरस्तु का कंट्रोल था. वो हर चीज चेक करता. गलती से पासवर्ड बदल जाता तो अफेयर का आरोप लगाता. उसके साथ गाली-गलौच और मारपीट भी करता था. अमाय ने कहा कि अगर गलती से मैं नमस्ते करना भूल जाता था तो मेरी बहन से शिकायत करके इसका भी मुद्दा बनाता था. जब वो छोटी-सी बात पर इतना रिएक्ट करता है तो घर के अंदर वो कैसा होगा.

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