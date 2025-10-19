Home > दिल्ली > Delhi AQI News: ग्रेप लागू होने से दिल्ली-NCR में क्या-क्या हुआ बैन, कौन से वाहन दौड़े तो लगेगा जुर्माना; जानें पूरी डिटेल

Delhi AQI News: ग्रेप लागू होने से दिल्ली-NCR में क्या-क्या हुआ बैन, कौन से वाहन दौड़े तो लगेगा जुर्माना; जानें पूरी डिटेल

GRAP-2 in Delhi NCR: दिल्ली में कल दिवाली की दस्तक से पहले ही वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में चली गई है. कल दिवाली के दिन AQI और खराब होने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली एनसीआर में GRAP 2 लागू कर दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: October 19, 2025 10:10:21 PM IST

Delhi Pollution News: दिवाली से पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट देखने को मिल रही है. बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए GRAP 2 लागू कर दिया गया है और कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. CAQM के अनुसार रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को दिल्ली में औसत प्रदूषण स्तर 296 दर्ज किया गया, जिसके बाद एक बैठक में दिल्ली-एनसीआर में GRAP 2 प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया. GRAP 2 के तहत, एजेंसियां ​​दिल्ली-एनसीआर में धूल नियंत्रण के लिए सफाई अभियान चलाएंगी और भीड़भाड़ वाले इलाकों या ज्यादा धूल वाले इलाकों में धूल नियंत्रण के लिए स्मॉग गन लगाएंगी.

किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध? (What things will be banned in GRAP-2?)

घरेलू डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और फैक्टरियों को केवल बिजली कटौती के दौरान ही इनका इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. इसके अलावा, सरकार ने ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कई टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, सरकार लोगों को अपने वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पार्किंग शुल्क बढ़ा सकती हैं.

धूल नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य (Compliance with dust control standards is mandatory)

दिल्ली-एनसीआर में चल रहे निर्माण और विध्वंस कार्यों के दौरान सभी बिल्डरों और ठेकेदारों को धूल नियंत्रण मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों की टीम रोजाना निरीक्षण करेंगी और पालन न करने पर जुर्माना लगाएगी. रेस्टोरेंट तंदूरों में कोयला या लकड़ी नहीं जला पाएंगे और उन्हें खाना पकाने के लिए बिजली या एलपीजी जैसी गैस का उपयोग करना होगा. इसके अलावा, GRAP-2 के तहत दिल्ली-एनसीआर के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को सर्दियों के दौरान अपने चौकीदारों के लिए हीटर उपलब्ध कराने होंगे ताकि उन्हें लकड़ी न जलानी पड़े.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता कितनी है? (Delhi Air Quality Index Today)

दिल्ली में जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है. वैसे-वैसे दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी खराब होती हुई नजर आ रही है. दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता पहले से ही बिगड़ रही है और प्रदूषण का स्तर ‘बेहद खराब’ श्रेणी की ओर बढ़ रहा है. आज छोटी दिवाली के दिन भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में चला गया है. निजी वायु गुणवत्ता निगरानी और पूर्वानुमानकर्ता AQI.in के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता वर्तमान “गंभीर” श्रेणी में है, जहां सुबह 7 बजे तक AQI 257 दर्ज किया गया. हालांकि, दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) ने AQI को थोड़ा ज़्यादा 274 बताया. 

