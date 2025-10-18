Home > दिल्ली > Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल

Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. राजधानी के कई इलाके ‘रेड जोन’ में हैं और AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है. जानिए छोटी दिवाली पर मौसम कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में प्रदूषण सबसे अधिक है.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 19, 2025 12:28:39 AM IST

delhi weather today
delhi weather today

दिवाली से पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘‘खराब’’ और ‘‘बहुत खराब’’ श्रेणी में पहुँच गया. जानिए किन क्षेत्रों में प्रदूषण सबसे अधिक है और मौसम विभाग का आने वाले दिनों का अनुमान क्या है?

दिल्ली में शनिवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब रही. दिवाली से पहले प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, नौ निगरानी केंद्र “बेहद खराब” श्रेणी के “रेड ज़ोन” में हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है.

इन जगहों पर सबसे खराब AQI

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में, गाजियाबाद में AQI 324 दर्ज किया गया, जो “बेहद खराब” श्रेणी में आता है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में क्रमशः 298 और 258 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में सबसे अधिक 389 AQI दर्ज किया गया। इसके बाद वज़ीरपुर (351), बवाना (309), जहाँगीरपुरी (310), ओखला (303), विवेक विहार (306), द्वारका (310) और सिरी फोर्ट (307) का स्थान रहा.

Diwali पर सिर्फ ग्रीन पटाखे! तय हुआ कब, कहां और कैसे जलेंगे, प्रशासन की रहेगी सख्‍त निगरानी

रविवार को मौसम कैसा रहेगा?

मौसम की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

यात्रीगण ध्यान दें! दिवाली पर मेट्रो की नई टाइमिंग जारी, जानें किन रूट्स पर 6 बजे से शुरू होंगी सेवाएं

Tags: AQI UpdateCPCB ReportDelhi Air Qualitydelhi weatherdiwali pollution
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025

जीभ साफ न करने से हो सकते हैं 7 नुकसान,...

October 19, 2025

सुबह खा लें यह चीज, दूर होगी मर्दों की कमजोरी!

October 18, 2025

सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें...

October 18, 2025

सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना सेहत...

October 18, 2025
Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल
Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल
Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल
Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल