Delhi Weather 19th October: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली! कई इलाके रेड जोन में, जानिए छोटी दिवाली पर मौसम का हाल

दिवाली से पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘‘खराब’’ और ‘‘बहुत खराब’’ श्रेणी में पहुँच गया. जानिए किन क्षेत्रों में प्रदूषण सबसे अधिक है और मौसम विभाग का आने वाले दिनों का अनुमान क्या है?

दिल्ली में शनिवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब रही. दिवाली से पहले प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, नौ निगरानी केंद्र “बेहद खराब” श्रेणी के “रेड ज़ोन” में हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है.

इन जगहों पर सबसे खराब AQI

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में, गाजियाबाद में AQI 324 दर्ज किया गया, जो “बेहद खराब” श्रेणी में आता है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में क्रमशः 298 और 258 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में सबसे अधिक 389 AQI दर्ज किया गया। इसके बाद वज़ीरपुर (351), बवाना (309), जहाँगीरपुरी (310), ओखला (303), विवेक विहार (306), द्वारका (310) और सिरी फोर्ट (307) का स्थान रहा.

रविवार को मौसम कैसा रहेगा?

मौसम की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

