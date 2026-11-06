Dhanteras पर बिगड़ी दिल्ली की आबो-हवा, फिर 400 के करीब पहुंचा AQI; कई इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में धनतेरस के मौके पर वायु प्रदुषण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है. गुरुवार रात प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई और शुक्रवार सुबह तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के करीब पहुंच गया. प्रदूषण बढ़ने के पीछे पराली जलाने से उठने वाला धुआं, हवा की कम रफ्तार और मौसम में बने विशेष हालात प्रमुख वजह माने जा रहे हैं. ऐसे में राजधानी के लोगों को त्योहार के बीच भी साफ हवा नसीब नहीं हो रही है.

सुबह दिल्ली का AQI 389 पर पहुंचा

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के हर घंटे के डेटा के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली का एवरेज AQI 389 रिकॉर्ड किया गया. यह गुरुवार शाम 4 बजे रिकॉर्ड किए गए 369 से 20 पॉइंट ज़्यादा है. दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 28 गंभीर कैटेगरी में पहुंच गए, जहां AQI 400 से ज़्यादा था.

IIT दिल्ली और रोहिणी प्रदूषण के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, दोनों में AQI 474 रिकॉर्ड किया गया. पंजाबी बाग में 465 और जहांगीरपुरी में 460 रिकॉर्ड किया गया. राजधानी के सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी बहुत खराब या गंभीर कैटेगरी में रही.

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हालात और खराब

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना भी दिल्ली में खराब होती एयर क्वालिटी का एक बड़ा कारण है. NASA सैटेलाइट डेटा के मुताबिक, गुरुवार को दोनों राज्यों में खेतों में आग लगने की 226 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं. 30 अक्टूबर को यह संख्या 120 थी, जो 3 और 4 नवंबर को बढ़कर 246 हो गई. 1 अक्टूबर से, सैटेलाइट ने पराली जलाने की 2,477 घटनाओं का पता लगाया है. इनमें से 2,232 घटनाएं पंजाब में दर्ज की गईं. उत्तर-पश्चिमी हवाएं इन इलाकों से धुआं दिल्ली की ओर ले जा रही हैं.

हवा की कम स्पीड से प्रदूषण बढ़ रहा

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण लगभग शांत हवा है. सफदरजंग मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रात 8 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच हवा की औसत स्पीड सिर्फ़ 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी. इससे प्रदूषक वायुमंडल में फैलने के बजाय ज़मीन के पास जमा हो गए. इसके अलावा, टेम्परेचर के उलट होने से भी प्रदूषण ऊपर की ओर फैलने से रुक गया. इन मौसम की स्थितियों में, गर्म हवा की एक परत प्रदूषण पर ढक्कन का काम करती है. इस बीच, दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 53 पर PM2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक था. धनतेरस पर राजधानी की हवा की क्वालिटी का बिगड़ना चिंता का विषय है. दिवाली से पहले प्रदूषण का बढ़ता लेवल आने वाले दिनों में दिल्ली की समस्याओं को और बढ़ा सकता है.