दिल्ली में AQI 200 पार होते ही लग जाएंगी पाबंदियां, जानिये कब से लागू होगा नया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान?

Delhi Air Quality Control: दिल्ली में सर्दियों का मौसम शुरू होते AQI ख़राब होने लगेगी. ऐसे में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो जाएगा. आइए यहां पूरा डिटेल जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2025 9:29:04 PM IST

Delhi News
Delhi News

Delhi GRAP: सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) बुधवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दायरे में आ गया. हालांकि, GRAP के तहत पाबंदियां तुरंत लागू नहीं की जाएंगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने 2017 में अधिसूचित GRAP के प्रावधानों और समय-सारणी दोनों में पहले ही बदलाव कर दिया है. जानकारी के अनुसार, पहले यह हर साल 15 अक्टूबर से लागू होता था, लेकिन 2022 में CAQM ने इसे 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया. इसके अलावा, योजना के चार चरणों में भी बदलाव किया गया.

1 अक्टूबर से होगा लागू

101 और 200 के बीच मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की श्रेणी को हटा दिया गया है. इसका अर्थ है कि GRAP के प्रावधान अब तभी लागू होंगे जब AQI 200 से ऊपर हो, यानी जब हवा की गुणवत्ता खराब हो. विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली का AQI अभी 200 से नीचे है. मंगलवार को यह 117 दर्ज किया गया था. हालांकि, हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम होने से, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा से धूल और स्मॉग जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे. इसलिए, अगले कुछ दिनों में AQI ‘खराब’ श्रेणी (200 से ऊपर) में पहुंच सकता है. हालांकि, ऐसा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है.

DSS भी मददगार होगा

CAQM के एक अधिकारी ने कहा कि जैसे ही पूर्वानुमान में हवा की गुणवत्ता में गिरावट का संकेत मिलेगा, समिति की एक समीक्षा बैठक की जाएगी. उस बैठक में कोई भी निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि GRAP की पाबंदियां तीन दिन के पूर्वानुमान पर आधारित होंगी, लेकिन दीर्घकालिक पूर्वानुमान को भी ध्यान में रखा जाएगा. दीर्घकालिक पूर्वानुमान के आधार पर तैयारी शुरू की जाएगी. इस संबंध में IITM पुणे का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) भी मददगार होगा.

GRAP प्रतिबंध इन चार चरणों में लागू किए जाएंगे:

  • AQI 201 और 300 के बीच – खराब श्रेणी – चरण 1
  • AQI 301 और 400 के बीच – बहुत खराब श्रेणी – चरण 2
  • AQI 401 और 450 के बीच – गंभीर श्रेणी – चरण 3
  • AQI 450 से ऊपर – गंभीर प्लस श्रेणी – चरण 4

CAQM में सदस्य सचिव का पद अभी भी खाली

CAQM में सदस्य सचिव का पद अभी खाली है. सदस्य सचिव GRAP सब-कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं. सुजीत कुमार वाजपेयी, जो इस पद पर काबिज थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में शामिल हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति में CAQM के तकनीकी सदस्य एस.डी. अत्री फिलहाल सदस्य सचिव के अतिरिक्त काम देख रहे हैं. उम्मीद है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जल्द ही CAQM के लिए नए सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगा. इस नियुक्ति के बाद, 12 सदस्यीय GRAP सब-कमेटी को भी फिर से गठित किया जा सकता है.

