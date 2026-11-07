दिल्लीवालों को बड़ा खतरा! दिवाली से पहले ही गैस चैंबर बनी राजधानी; 400 पार पहुंचा AQI

Delhi AQI Before Diwali: जहां एक तरफ देशभर दिवाली की खुशियों में डूबा है. दिल्ली में शनिवार को भी घना स्मॉग छाया रहा और हवा की क्वालिटी ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रही, राजधानी के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया. शहर में एक और सुबह धुंध छाई रही और विज़िबिलिटी कम रही, क्योंकि लगातार छठे दिन प्रदूषण का लेवल खतरनाक रूप से ज़्यादा रहा.

400 पार पहुंचा AQI

शुक्रवार को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली का 24 घंटे का एवरेज AQI 350 से ऊपर रहा. शहर भर के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने IIT दिल्ली में गंभीर प्रदूषण लेवल दर्ज किया, जहां AQI 442 दर्ज किया गया, जबकि ITO में 403 दर्ज किया गया. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AQI 402 रहा. चांदनी चौक में भी सबसे ज़्यादा AQI 397 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में 276 और अशोक विहार में 302 दर्ज किया गया. IGI एयरपोर्ट पर AQI 340 दर्ज किया गया. ये रीडिंग राजधानी में फैले प्रदूषण को दिखाती हैं, जहां कई इलाकों में हवा की क्वालिटी बहुत खराब है.

फिर बढ़ी दिल्लीवालों की टेंशन

लगातार स्मॉग ने दिल्ली में खराब होती एयर क्वालिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि लगभग एक हफ़्ते से प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है. स्मॉग की मोटी परत ने शहर के कई हिस्सों पर असर डाला है, और लोग अब भी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं. कई मॉनिटरिंग स्टेशन AQI लेवल 400 के करीब या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण की स्थिति लोगों, खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है.

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400 से ऊपर AQI का क्या मतलब है?

भारत के एयर क्वालिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत 301 और 400 के बीच की AQI रीडिंग ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आती है, जबकि 401 और 500 के बीच की रीडिंग को ‘गंभीर’ माना जाता है. बहुत खराब एयर क्वालिटी में लंबे समय तक रहने से सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खासकर फेफड़ों और दिल की बीमारियों वाले लोगों में. गंभीर कैटेगरी में एयर क्वालिटी स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकती है और सांस की समस्याएं पैदा कर सकती है.