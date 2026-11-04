Neha Bora: मंदिर में… नेहा बोरा के पुराने वीडियो पर बवाल, दिल्ली की वकील ने दर्ज कराई शिकायत; आखिर क्या है पूरा मामला?

Delhi Advocate Complaint on Neha Bora: दिल्ली की एडवोकेट अमिता सचदेवा ने आज यानी बुधवार 4 नवंबर 2026 को AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा के खिलाफ ब्राह्मण महिलाओं और मंदिर के पुजारियों पर की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी और मनमुटाव को बढ़ावा देते हैं. ANI से बात करते हुए, अमिता ने बताया कि उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 196 के तहत पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है. अगर दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो वह BNS के सेक्शन 175 सब-सेक्शन 3 के तहत FIR रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोर्ट जाएंगी.

एडवोकेट अमिता सचदेवा ने क्या कहा?

एडवोकेट अमिता सचदेवा ने कहा कि मुझे नेहा बोरा की बातों के बारे में पता चला कि ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण औरतें असुरक्षित हैं. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. ऐसे बयान समुदायों के बीच दुश्मनी और मनमुटाव पैदा करते हैं. मैंने BNS की धारा 196 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे सीनियर अधिकारियों से सलाह लेंगे और सही कार्रवाई पर विचार करेंगे. मैं कुछ दिन इंतज़ार करूंगी, अगर जरूरी हुआ तो DCP से मिलूंगी, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो BNSS की धारा 175(3) के तहत FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट जाऊंगी.

क्यों कि गई नेहा बोरा पर कार्रवाई?

यह कार्रवाई 2 नवंबर को बोरा का एक पुराना वीडियो सामने आने के बाद शुरू की गई, जिसमें उन्होंने मंदिर के पुजारियों द्वारा रेप के खतरे का हवाला देते हुए मंदिर परिसर के अंदर ब्राह्मण औरतों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी.

बोरा ने वीडियो में कहा सुरक्षा की ज़रूर ज़रूरत है, और सुरक्षा की ज़रूरत ब्राह्मणवादी सिस्टम से ही है. वो सिस्टम जो कहता है कि गरीब, शूद्र, जानवर और औरतें सज़ा/डांट के लायक हैं. यह वही सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण औरतें असुरक्षित हैं, उनका रेप होता है. पुजारी मंदिरों के अंदर रेप करते हैं. हम उन्नाव, कठुआ में ऐसे मामले देखते हैं.

प्रदीप भंडारी ने शेयर किया था वीडियो

यह वीडियो BJP नेता प्रदीप भंडारी ने X पर शेयर किया, जहां उन्होंने बोरा की बातों की बुराई की और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल नेहा बोरा ने अपनी हिंदू नफ़रत दिखाई! कहा- पुजारी मंदिर में रेप करते हैं. वह राहुल गांधी से प्रेरित हैं जिन्होंने पहले कहा था मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है. कांग्रेस हिंदुओं से नफ़रत करती है, वोट बैंक से प्यार करती है! भंडारी ने लिखा, कांग्रेस सोच भारत की एकता के लिए खतरा है!

Neha Bora poster girl of Rahul Gandhi displays her Hindu hate! Says-“Pujaris rape in temple” She is inspired from Rahul Gandhi who earlier had said “Mandiro main ladkiyon ke sath ched chad hoti hai”. Congress Hates Hindus, loves vote bank! Congress Soch is a threat to India’s unity! — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 3, 2026

मामले पर चिराग पासवान ने क्या कहा था?

इस घटना के बाद, कई नेताओं ने AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा के बयान की आलोचना की. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव अभी भी मौजूद है, लेकिन नेताओं को ऐसे उदाहरण दिखाने चाहिए जो बांटने के बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दें.

उन्होंने ANI से कहा, जिस तरह से नेहा बोरा जी ने ये बातें कहीं, जिस आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं, ब्राह्मणवाद और सनातन धर्म के बारे में बात की, वह उसी बांटने की राजनीति को दिखाता है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है: फूट डालो और राज करो. मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में भी, हमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के मामले देखने को मिलते हैं.

पासवान ने आगे कहा हालांकि, नेताओं के तौर पर, यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इतिहास से ऐसे उदाहरण चुनें और दिखाएं जो समाज को बांटने के बजाय जोड़ने की बात करते हैं. ये वे लोग भी हैं जो शासन बदलने का समर्थन करते हैं. पाकिस्तान में शासन बदला जाता है, जहां सत्ता बदलने के लिए सेना का गलत इस्तेमाल किया जाता है.