Adarsh Nagar fire: दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में लगी आग, पति पत्नी संग 10 साल की बच्ची की हुई मौत

Adarsh Nagar fire: दिल्ली के आदर्श नगर से एक खबर आ रही है कि मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में आग लग गई है. आग के चलते 3 लोगों की जान चली गई है. पुलिस जांच कर रही है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: January 6, 2026 11:34:33 AM IST

Delhi Metro fire: दिल्ली के बाहरी इलाके आदर्श नगर में स्थित दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में देर रात आग लगने की घटना सामने आई. इस हादसे में एक कमरे में सो रहे पति-पत्नी और उनकी छोटी बेटी की जान चली गई. घटना से इलाके में शोक का माहौल है. दमकल विभाग को रात करीब 2:39 बजे आग लगने की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही छह दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. आग क्वार्टर की पांचवीं मंजिल पर लगी थी.

बचाव कार्य और स्थिति

दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. जब टीम कमरे के अंदर पहुंची, तो वहां तीन लोगों के शव मिले. आग पर सुबह करीब 6:40 बजे पूरी तरह काबू पा लिया गया. मृतकों की पहचान 42 वर्षीय अजय, उनकी 38 वर्षीय पत्नी नीलम और 10 वर्षीय बेटी जान्हवी के रूप में हुई है. तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे.

जांच और आग का कारण

पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग घरेलू सामान में लगी थी. आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी राकेश के हाथ में चोट लग गई. उन्हें जगजीवन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

