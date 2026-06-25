Delhi Accident Nand Nagri: नंद नगरी में मौत बनकर दौड़ी टूरिस्ट बस, एक की हुई मौत, अन्य लोग घायल

Delhi Accident: पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बुधवार रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जब एक टूरिस्ट बस ने फ्लाईओवर से उतरते समय अपना कंट्रोल खो दिया और लाल बत्ती पर खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में 27 साल युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना रात करीब 9:30 बजे नंद नगरी बस डिपो के पास हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यूपी नंबर की टूरिस्ट बस फ्लाईओवर से उतरते समय बेकाबू हो गई. बस पहले एक टैक्सी से टकराई और इसके बाद तीन मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर के बाद भी बस काफी दूरी तक आगे बढ़ती रही और एक बाइक उसके पहिये में फंस गई थी.

चालक वाहन छोड़कर फरार

हादसे के बाद बस रुकने पर चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया तथा घायलों को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने विनीत (27) को मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहित और सूरज का इलाज जारी है.

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. दुर्घटना के कारण इलाके में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया. पुलिस ने बस, टैक्सी और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को कब्जे में ले लिया है. क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. नंद नगरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस दुर्घटना के कारणों के साथ-साथ फरार चालक की तलाश कर रही है.