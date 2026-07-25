दिल्ली की सड़क पर दर्दनाक मौत! महिला मित्र के साथ सफर पर निकला था आर्मी ऑफिसर का बेटा; नाले में गिरी कार नहीं बच सकी जान

Delhi Accident: अमेरिका में हायर एजुकेशन ले रहे 20 साल के एक स्टूडेंट की शुक्रवार सुबह दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नांगल देवात इलाके में कार के नाले में गिरने और पलटने से मौत हो गई. मृतक की पहचान यशवेंद्र के तौर पर हुई है, जो भारतीय सेना के एक अफ़सर का बेटा था. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके साथ कार में सवार एक महिला दोस्त भी इस हादसे में घायल हो गई. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह वसंत कुंज साउथ पुलिस स्टेशन को एक जानलेवा सड़क हादसे की सूचना देने वाली PCR कॉल मिली. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और कार को नाले के अंदर पलटा हुआ पाया.

कैसे हुआ भयानक एक्सीडेंट ?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि यशवेंद्र और उसकी दोस्त पिछली रात एक दूसरे दोस्त के घर रुके थे और वसंत कुंज में महिला के घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. पुलिस ने बताया कि कार महिला की थी लेकिन यशवेंद्र उसे चला रहा था. नांगल देवात ट्रैफिक सिग्नल के पास एक तीखे मोड़ पर कार कथित तौर पर फिसल गई. माना जा रहा है कि सड़क पर फिसलन होने की वजह से गाड़ी रास्ते से हट गई और नाले में गिरकर पलट गई. पुलिस को दिए महिला के बयान के मुताबिक, यह हादसा सड़क पर फिसलन होने की वजह से हुआ.

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कुछ ही पल में मौत

हादसे में यशवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कार में आगे की सीट पर बैठी महिला भी घायल हो गई और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि दोनों अमेरिका के एक ही शिक्षण संस्थान में छात्र थे, जहाँ वे दोस्त बने थे. अधिकारियों ने बताया कि यशवेंद्र भारतीय सेना के एक अधिकारी के बेटे थे, जबकि घायल महिला के पिता दिल्ली के ओखला इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में काम करते हैं. पुलिस ने कहा कि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हादसे की आगे की जांच चल रही है.

पश्चिम बंगाल से आया था एक खौफनाक मामला

कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला बंगाल से सामने आया. जहाँ फिसलन के कारण ही एक बाइकर की जान जाते जाते बची. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो पहियों पर घूमना पसंद करने वालों के लिए बाइक चलाना एक शानदार अनुभव हो सकता है. लेकिन, बारिश के मौसम में बाइक चलाना खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है. गीली सड़कें, तेज़ रफ़्तार और संतुलन बिगड़ने से जल्दी ही कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है. पहाड़ी रास्तों पर यह जोखिम और भी बढ़ जाता है, जहाँ तीखे मोड़ और खड़ी ढलानें होती हैं और गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है.

वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इन खतरों को दिखाता है. बताया जा रहा है कि यह घटना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच मौजूद खूबसूरत हिल स्टेशन, कुर्सेओंग व्यू पॉइंट के पास हुई. वीडियो में आसमान के रंग के रेनकोट में एक बाइकर बारिश से भीगी सड़क पर तेज़ रफ़्तार से बाइक चलाता हुआ दिख रहा है. कुछ ही पल में, बाइकर का बाइक से कंट्रोल छूट जाता है और वो सड़क किनारे मौजूद चट्टान से टकरा जाता है. सड़क के किनारे एक गहरी घाटी है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. लेकिन उसकी जान किसी तरह बाल-बाल बच जाती है.





डिस्क्लैमर: बारिश के दौरान बाइक या कार तेज़ गति से न चलाएँ. फिसलन, कम दृश्यता और अचानक ब्रेक लगने जैसी परिस्थितियाँ दुर्घटना का कारण बन सकती हैं. सुरक्षित रहें और हमेशा निर्धारित गति सीमा का पालन करें.