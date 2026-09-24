जेब में मिला वो और चाकू! पूरे इरादे से हैवानियत करने पहुंचा था हैवान? Kalkaji कांड के दरिंदों ने घर आकर धोए थे खून से सने कपड़े

Kalkaji Gangrape: दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंग रेप की जांच डिजिटल और फोरेंसिक ट्रेल की ओर मुड़ गई है, पुलिस सूत्रों का कहना है कि दो आरोपियों ने घटना के बाद अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी और बाद में अपने कपड़े धो लिए. तीनों आरोपियों आसिफ, हेमंत और मुकेश के मोबाइल फोन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजे गए हैं, जहां जांचकर्ता उनकी डिजिटल एक्टिविटी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रहे हैं.

डिलीट की सर्च हिस्ट्री और…

सूत्रों ने कहा कि हेमंत और मुकेश ने अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, जबकि जांचकर्ता तीनों लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट की भी जांच कर रहे हैं ताकि कथित अपराध से पहले और बाद में उनकी हरकतों, बातचीत और गतिविधियों का पता लगाया जा सके. सूत्रों के मुताबिक, हेमंत और मुकेश कथित हमले के बाद पहले एक खाने की जगह पर गए और बाद में श्रीनिवासपुरी में अपने घर लौट आए. उन्होंने कथित तौर पर किसी भी संभावित फोरेंसिक सबूत को नष्ट करने के लिए अपने कपड़े धोए.

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आरोपी के पास से पिस्टल, चाकू, कंडोम बरामद

यह मामला तब सामने आया है जब जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि हमला प्लान किया गया था या नहीं. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने आसिफ के पास से पिस्टल, चाकू और कंडोम बरामद करने के बाद FIR में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी से जुड़े प्रोविजन जोड़े हैं. जांचकर्ता यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आसिफ रेगुलर तौर पर हथियार रखता था और क्या तीनों ने पहले भी पार्क में महिलाओं को टारगेट किया था या परेशान किया था.

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