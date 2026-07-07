'नौकरी छोड़, प्रेग्नेंट होने को कहती थी ननद, बेल्ट से पीटता था पति आरस्तु'... आकृति सुथार की मौत के बाद मां ने खोले ससुराल के खौफनाक राज!

भोपाल के ट्विशा शर्मा हत्याकांड से मिलता जुलता ही एक मामला दिल्ली को लोधी गार्डन के पालिका कुंज से सामने आया है जहां छतरपुर की एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रपू में कार्यरत आकृति सुथार की शादी के 72 दिन बाद सदिग्ध हालातों में मौत हो गई. ऑफिस से निकलने के बाद घर पहुंचने के पहले रास्ते में आकृति की उसकी मां से बात हुई थी जबकि कुछ देर बाद अपने ससुराल, दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित NDMC आवासीय कॉलोनी परिसर में संदिग्ध हालात में मिलीं. पुलिस ने आकृति को नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने आकृति को मृत घोषित कर दिया. पुलिस की तहकीकात के बाद परिजनों को सूचित किया गया. शव का पोस्टमार्टम कराया जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं. इधर आकृति के मायके वालों ने पति आरस्तु और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और हत्या की साजिश के आरोप लगाए हैं जिसने एक बार फिर भोपाल के ट्विशा शर्मा केस की याद दिला दी है.

मायके वालों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

28 वर्षीय आकृति सुथार हत्याकांड मामले में भाई अमाय का कहना है कि उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती. वो मानसिक तौर पर काफी मजबूत थी, जबकि मां का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उनकी बेटी आकृति को परेशान किया जा रहा है.नौकरी की बात करने पर उसे चरित्रहीन कहा जाता. आकृति की मांग अनु सुथार ने बताया कि शादी के पहले नौकरी की परमिशन लेने के बावजूद शादी के बाद उसके साथ रुख बदल गया. कई बार आरस्तु ने आकृति की बेल्ट से पिटाई की और शादी के बाद बार-बार 20 लाख रुपये लाने का दवाब बनाया जाने लगा.

नौकरी छोड़ने, बच्चा पैदा करने का दबाव

शुरुआती जांच से सामने आया है कि 28 वर्षीय आकृति सुथार और पति आरस्तु 8 साल से एक दूसरे को जानते थे. दोनों स्कूल फ्रेंड थे और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने करीब 2 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और परिवार की रजामंदी से 24 अप्रैल 2026 को शादी कर ली. शादी के पहले आकृति की नौकरी को लेकर ससुराल वालों को सबकुछ साफ-साफ बता दिया गया था कि आकृति के पिता नहीं हैं इसलिए वो अपने छोटे भाई दीपू को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है. आकृति की मां ने कहा कि हम भरोसे में आ गए थे. जब उसने अपने काम को जारी करने की बात कही तो घरेलू कामों का बोझ उस पर डाल दिया गया ताकि वो काम पर दोबारा न लौट पाए. बार-बार नौकरी छोड़ने का प्रैशर बनाया जाने लगा. रोजाना घर में लड़ाई-झगड़े रहने लगे.

आकृति के मायके जाने पर मतभेद

अकृति की मां अनु सुथार ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले आरस्तु और उसके परिवार ने आश्वासन दिया था कि आकृति को उसकी मां और भाई से मिलने दिया जाएगा, लेकिन जब भी मायके आती थी या अपनी मां से फोन परल बातचीत करती थी तो घर विवाद खड़ा हो जाता था. आकृति को भला-बुरा कहा जाने लगा. चरित्र पर सवाल खड़े किए जाने लगी. शारिरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा ताकि वो नौकरी पर वापस न लौटे. आकृति का पति अरस्तु और ननद अगस्तिका शादी के बाद से ही प्रेग्नेंट होने के लिए मजबूर कर रहे थे.

ऑफिस पार्टी के बाद अचानक गायब

आकृति की मां ने बताया कि शादी के 2 महीने बाद उसने 4 जुलाई को ही दोबारा ऑफिस जॉइन किया था और ऑफिस में अपनी शादी की पार्टी भी दी थी. एक तरफ आकृति की मां के आरोप और दूसरी तरफ नौकरी के पहले ही दिन आकृति का संदिग्ध हालातों में मृत मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. शुरुआती जांच में आकृति के बाएं हाथ और पैर पर चोटें मिली है लेकिन कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह तीसरी मंजिल से गिरने के कारण हुआ था या फिर माजरा कुछ और है.

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