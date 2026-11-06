Cought on Camera: 9 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत! क्या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के दिल पर डालती है दबाव?

Cought on Camera: दिल्ली के मयूर विहार के एक स्कूल में क्लास 3 की नौ साल की स्टूडेंट बुधवार, 4 नवंबर को अपने स्पोर्ट्स पीरियड से लौटने के थोड़ी देर बाद अपनी क्लास में गिर गई. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्कूल अधिकारियों ने कार्डियक अरेस्ट होने का संकेत दिया है; सही कारण की अभी भी जांच चल रही है और पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया गया है. पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज ज़ब्त कर लिया है.

समय पर नहीं दिया CPR

परिवार ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स को लेकर भी चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि समय पर CPR नहीं दिया गया. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. हालांकि बच्चों में कार्डियक अरेस्ट आम नहीं है, लेकिन यह कभी-कभी उन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें पहले दिल की कोई बीमारी नहीं हुई हो. यहां बताया गया है कि माता-पिता को फिजिकल मेहनत, अंदरूनी दिल की बीमारियों और चेतावनी के संकेतों के बारे में क्या पता होना चाहिए जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

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क्या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बच्चों में कार्डियक इमरजेंसी हो सकती है?

बच्चों की सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है. लेकिन, कुछ मामलों में, ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज़ दिल की किसी अंदरूनी बीमारी का पता लगा सकती है, जिसके पहले कोई साफ़ लक्षण नहीं दिखे थे. मेहनत के दौरान शरीर की ऑक्सीजन की बढ़ी हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. एक हेल्दी दिल इन बदलावों को मैनेज करता है. जब कोई गड़बड़ी होती है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने में मुश्किल हो सकती है, और खतरनाक रिदम में गड़बड़ी हो सकती है.