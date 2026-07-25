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लोक कल्याण मार्ग से झंडेवाला तक, दिल्ली के 18 बड़े मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद; घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लें रूट

Delhi 18 Metro Stations Closed: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि जंतर-मंतर के पास चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था के कारण शनिवार को सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक सेंट्रल दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे.

By: Shristi S | Published: July 25, 2026 12:45:34 AM IST

दिल्ली के 18 बड़े मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली के 18 बड़े मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद


Delhi Metro 18 Station Closed: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि जंतर-मंतर के पास चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था के कारण शनिवार (25 जुलाई) को सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक सेंट्रल दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे.

यह घोषणा शुक्रवार शाम को मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों के एंट्री गेट कुछ देर के लिए फिर से खोले जाने के एक दिन बाद हुई है.

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DMRC ने 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की

X पर एक पोस्ट में, DMRC ने कहा कि ये स्टेशन 25 जुलाई को सुबह 7.30 बजे से बंद रहेंगे:

  • लोक कल्याण मार्ग
  • राजीव चौक
  • पटेल चौक
  • रामकृष्ण आश्रम मार्ग
  • बाराखंभा रोड
  • सुप्रीम कोर्ट
  • सेवा तीर्थ
  • जनपथ
  • मंडी हाउस
  • सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
  • ITO
  • दिल्ली गेट
  • इंद्रप्रस्थ
  • खान मार्केट
  • जोर बाग
  • शिवाजी स्टेडियम
  • झंडेवालान
  • नई दिल्ली

DMRC ने आगे कहा किसी भी तरह की परेशानी के लिए बहुत खेद है.

तीन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी

बंद होने के बावजूद, DMRC ने कहा कि इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी:

  • राजीव चौक
  • मंडी हाउस
  • सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

हालांकि, यात्री इन स्टेशनों में अंदर या बाहर नहीं जा पाएंगे.

जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह के पास सुरक्षा कड़ी

जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां CJP के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शन वाली जगह के सबसे पास वाले स्टेशन, जनपथ मेट्रो स्टेशन पर, CISF के जवानों ने विरोध वाले इलाके के कुछ हिस्सों में ग्रैफ़िटी दिखने के बाद स्टेशन के एंट्रेंस पर लगे कांच के पैनल ढक दिए. अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पूरी तरह से सुरक्षा के लिए बंद किए जा रहे हैं.

वकीलों और यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा 

लंबे समय तक लगी पाबंदियों की वजह से कई यात्रियों को सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय बढ़ गया है और सेंट्रल दिल्ली में भीड़ बढ़ गई है. बंद होने से सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी असर पड़ा है. 

इस हफ़्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि कई मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और केस लड़ने वालों के लिए कोर्ट पहुंचना मुश्किल हो गया है. DMRC ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले लेटेस्ट सर्विस अपडेट देख लें, क्योंकि अधिकारियों के अगले निर्देश तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी.

Tags: CJP ProtestdelhiDMRC UpdateJantar Mantar protests
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