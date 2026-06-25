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DDCA Tender Controversy: डीडीसीए टेंडर कमेटी की बैठक में तीखी बहस, बोली में हेरफेर और पक्षपात के आरोपों से बढ़ा विवाद

DDCA Tender Row: डीडीसीए टेंडर कमेटी की बैठक को लेकर कंसल्टेंट ने दावा किया कि अलग-अलग टेंडरों में योग्यता संबंधी शर्तों को संशोधित किया गया. उनका कहना था कि ऐसे बदलावों से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और कुछ प्रतिभागियों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

By: Team InKhabar | Last Updated: June 25, 2026 3:36:27 PM IST

डीडीसीए टेंडर मीटिंग विवाद
डीडीसीए टेंडर मीटिंग विवाद


DDCA Tender Controversy: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है. हाल ही में आयोजित टेंडर कमेटी की बैठक के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी और संगठन के कंसल्टेंट के बीच हुई तीखी बहस ने संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटनाक्रम के बाद टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान DDCA के एक कंसल्टेंट और डायरेक्टर नवदीप मल्होत्रा के बीच टेंडर से जुड़े मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई. कंसल्टेंट ने आरोप लगाया कि कुछ टेंडरों के लिए पहले निर्धारित पात्रता मानदंडों में बाद में बदलाव किए गए, जिससे विशेष पक्ष को लाभ पहुंचने की संभावना बनी. इन आरोपों ने टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चर्चा का केंद्र यह रहा कि क्या सभी इच्छुक पक्षों को समान अवसर उपलब्ध कराए गए या नहीं.

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पात्रता नियमों में बदलाव को लेकर उठे सवाल

बैठक में मौजूद लोगों के मुताबिक, कंसल्टेंट ने दावा किया कि अलग-अलग टेंडरों में योग्यता संबंधी शर्तों को संशोधित किया गया. उनका कहना था कि ऐसे बदलावों से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और कुछ प्रतिभागियों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले ने कमेटी के भीतर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है. कई सदस्यों ने यह जानने की मांग की कि नियमों में बदलाव किन परिस्थितियों में और किस उद्देश्य से किए गए.

टेंडर रद्द करने की कोशिश पर भी चर्चा

विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एक अहम परियोजना से जुड़े टेंडर को लेकर सामने आया. सूत्रों का दावा है कि एक टेंडर को रद्द करने का प्रस्ताव भी चर्चा का विषय बना. आरोप यह है कि ऐसा कदम उस पक्ष के हित में हो सकता था, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी बोली प्रस्तुत नहीं कर पाया था. बैठक में मौजूद कुछ सदस्यों ने इस संभावना पर चिंता जताई और कहा कि किसी भी निर्णय को पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया प्रभावित न हो.

बताया जा रहा है कि नवदीप मल्होत्रा ने बैठक के दौरान अपने सभी निर्णयों का बचाव किया. उनका कहना था कि जो भी कदम उठाए गए, वे संगठन के हित को ध्यान में रखकर और निर्धारित नियमों के अनुसार लिए गए थे. फिर भी, कई सदस्यों ने भविष्य में अधिक स्पष्ट प्रक्रियाओं और मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया.

डायरेक्टर ने कंसल्टेंट पर क्या आरोप लगाए?

इसके अलावा नवदीप मल्होत्रा ने बैठक के बाद लिखित रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि कंसल्टेंट ने तकनीकी चर्चा में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप किया, जिससे उन्हें अपने तकनीकी सुझाव विस्तार से रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल टेंडर को जारी करने से पहले विस्तृत बीओक्यू (BOQ), शीर्ष ब्रांडों की सूची और नवीनतम अग्नि सुरक्षा तकनीक को शामिल करते हुए नया टेंडर दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए.

मल्होत्रा ने यह भी सुझाव दिया कि सभी भविष्य की टेंडर बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए तथा कंसल्टेंट की भूमिका केवल कानूनी जांच तक सीमित रखी जाए. उनका कहना था कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय 30 दिनों में अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत टेंडर तैयार किया जा सकता है.

कंसल्टेंट ने दावों पर क्या कहा?

हालांकि, इन आरोपों का जवाब देते हुए DDCA के कंसल्टेंट ने दावों को गलत बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह तीसरा अवसर था जब टेंडर खुलने के चरण में टेंडर रद्द या स्थगित करने की मांग की गई. उन्होंने दावा किया कि अतीत में भी कई टेंडरों में पहले शर्तें तय करने और बाद में उन्हें बदलने की कोशिश की गई, जिससे कुछ विशेष पक्षों को लाभ पहुंचाने की आशंका पैदा हुई.

कंसल्टेंट ने आर्किटेक्ट नियुक्ति, हिल-ए एसी प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, महिला लीग किट और विश्व कप के दौरान कैप खरीद जैसे कई पुराने मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न अवसरों पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और हस्तक्षेप की आशंकाएं सामने आई थीं.

कंसल्टेंट ने यह भी कहा कि वर्तमान इलेक्ट्रिकल टेंडर अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है और इसमें सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों तथा प्रमुख ब्रांडों को शामिल किया गया है. उनके अनुसार, प्री-बिड बैठक के दौरान किसी भी इच्छुक बोलीदाता ने टेंडर की शर्तों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी.

क्या कदम उठाएगा डीडीसीए?

बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यह भी चिंता जताई कि इलेक्ट्रिकल पैनलों की मौजूदा स्थिति खराब है और परियोजना में देरी से DDCA को वित्तीय और परिचालन संबंधी नुकसान हो सकता है. वहीं, मल्होत्रा का कहना है कि दीर्घकालिक हितों को देखते हुए उचित तकनीकी मानकों और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है.

इस विवाद ने DDCA की टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में रिकॉर्ड और दस्तावेजों का हवाला दिया है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि DDCA प्रबंधन इन आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच किस प्रकार करता है और भविष्य में टेंडर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाता है.

Tags: DDCAdelhi news
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