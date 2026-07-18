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दिल्लीवालों के लिए बड़ी राहत! DDA ने बदले बिल्डिंग नियम, अब मकान मालिकों को मिलेगा ये खास अधिकार

DDA new rules: DDA ने घर में बदलाव और सुधार से जुड़े नियमों को आसान बना दिया है. नई पॉलिसी के तहत, DDA फ्लैटों में रहने वाले लोग अब आसानी से कई तरह के बदलाव कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पॉइंट लगाना, छत पर सोलर पैनल लगाना और दिव्यांगों के लिए रैंप बनाना. यह नई व्यवस्था तुरंत लागू हो गई है.

By: Anshika thakur | Published: July 18, 2026 4:02:56 PM IST

DDA के नए नियम
DDA के नए नियम


DDA new rules: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी रिहायशी कॉलोनियों में रहने वाले फ्लैट मालिकों को एक बड़ा फायदा दिया है. प्राधिकरण ने कुछ नियमों में ढील देने का फैसला किया है जिससे निवासियों को काफी राहत मिलेगी. DDA ने घर में बदलाव और सुधार से जुड़े नियमों को आसान बना दिया है. नई पॉलिसी के तहत, DDA फ्लैटों में रहने वाले लोग अब आसानी से कई तरह के बदलाव कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पॉइंट लगाना, छत पर सोलर पैनल लगाना और दिव्यांगों के लिए रैंप बनाना. यह नई व्यवस्था तुरंत लागू हो गई है. बेवजह की देरी और प्रशासनिक परेशानियों को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को तीन ग्रुप में बांटा गया है.
 
DDA ने टेरेस कवर (अस्थायी ढलान वाली छतें), हल्के वजन वाली छत की सामग्री और ग्लेज़िंग के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए संबंधित अथॉरिटी को सिर्फ सूचित करना ही काफी होगा. घरेलू इस्तेमाल के लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की इजाजत तभी मिलेगी जब नियमों और बिजली मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा. मेडिया रिपोर्ट के अनुसार बदली हुई पॉलिसी में बड़े बदलावों की भी इजाजत है जैसे कि किचन, बाथरूम और टॉयलेट की जगह बदलना, बरामदा बनाने के लिए आम सीढ़ियों को टेरेस तक बढ़ाना और कुछ सिंगल-स्टोरी और डुप्लेक्स फ़्लैट्स का दोबारा निर्माण करना. हालांकि ऐसे कामों के लिए DDA से पहले से मंजूरी लेना, बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सुरक्षा का सबूत जमा करना और तय मानकों का पालन करना जरूरी है.
 

विंडो AC और पानी की टंकियां लगाना आसान हो जाएगा

 
DDA की नई पॉलिसी के तहत फ्लैट के मालिक अब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार तय पार्किंग एरिया में बिना पहले से इजाजत लिए EV चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं. इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ, लॉफ्ट बनाने, एक्स्ट्रा PVC पानी की टंकियां लगाने दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने, छत पर पानी जमा करने की क्षमता बढ़ाने या नई टंकियां लगाने, खिड़कियों को कैबिनेट में बदलने और एग्जॉस्ट फैन या विंडो AC लगाने के लिए फ्लैट में जरूरी बदलाव करने की मंजूरी दी जाएगी. कुछ मामलों में संबंधित वर्टिकल ब्लॉक में रहने वाले दूसरे लोगों की सहमति की जरूरत होगी. जहां लागू हो बिल्डिंग की सुरक्षा और सभी निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के जरिए प्रस्ताव जमा करने होंगे.
 

आंगन के संबंध में राहत

 
DDA ने अतिरिक्त पक्के निर्माण से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया है. मंजूरी मिलने पर आंगन को पहली मंज़िल के स्तर तक ढका जा सकता है. अगर जमीनी मंजिल के आंगन को ढका जाता है तो ऊपर वाले फ्लैट के मालिक को उससे बनी छत पर निर्माण करने की अनुमति है बशर्ते वे मंजूर किए गए लेआउट, स्ट्रक्चरल सुरक्षा मानकों और तय नियमों का पालन करें. कुछ शर्तों के साथ पिछले आंगन में बाथरूम और टॉयलेट बनाने की भी अनुमति है.
 
नई पॉलिसी की एक खास बात यह है कि यह मौजूदा अनधिकृत निर्माण या बदलावों को रेगुलर करने का मौका देती है बशर्ते वे तय मानकों को पूरा करते हों. अगर अतिरिक्त निर्माण या बदलाव संशोधित नियमों के दायरे में आते हैं, तो फ्लैट मालिक तय प्रक्रिया के ज़रिए उन्हें कानूनी मान्यता दिला सकेंगे.

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