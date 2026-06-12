तीन महीने पहले ‘दाऊद’ ने की दूसरी शादी, पत्नी को उतारा मौत के घाट, हथौड़ा मार-मारकर कर दी हत्या

Delhi Murder Case: दिल्ली के सीलमपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शादीशुदा व्यक्ति ने खुद को कुंवारा बताकर लगभग तीन महीने पहले शादी कर ली. हालांकि वो पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे. जब दूसरी पत्नी को इस बारे में पता चला, तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे. इसी बीच एक दिन दाऊद ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. कहा जा रहा है कि शादीशुदा पति और दूसरी पत्नी राजदा के बीच अक्सर उसकी पहली पत्नी और बच्चों के कारण झगड़ा होता था.

पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर कर दी हत्या

गुरुवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दाऊद ने राजदा कि सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया. इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पत्नी की हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया. पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

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इंसाफ की गुहार लगा रहा परिवार

मृतका राजदा के परिवार में आक्रोश और मातम है. राजदा के परिवारवाले थाने पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई. मृतका की बहन ने NDTV को दिए इंटरव्यू में बताया कि तीन महीने पहले राजदा की शादी दाऊद से हुई थी. शादी के दो महीने बाद राजदा को उसकी पहली शादी और बच्चों के बारे में इसके बाद से दोनों के बीच पहली पत्नी और उसके बच्चे को लेकर झगड़े होने लगे.

शराब पीकर रोजाना करता था मारपीट

आरोप है कि दाऊद रोजाना शराब पीकर घर आता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गुरुवार को राजदा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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