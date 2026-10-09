Delhi Protest: दिल्ली में कल क्यों बंद रहेंगी कनॉट प्लेस की दुकानें? प्रदर्शन से पहले ट्रेडर्स एसोसिएशन की एडवाइजरी

Connaught Place Market Closure: दिल्ली में शनिवार यानी 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कनॉट प्लेस के बिज़नेस ने सावधानी बरतने का फ़ैसला किया है. नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने कनॉट प्लेस के दुकानदारों, ऑफ़िस, रेस्टोरेंट और दूसरी कमर्शियल जगहों को शनिवार को बंद रखने की सलाह दी है. यह फ़ैसला आम हफ़्ते की बंदी की वजह से नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली भीड़, सुरक्षा चिंताओं और प्रॉपर्टी के नुकसान की वजह से लिया गया है.

विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए एडवाइज़री जारी की गई

NDTA की ओर से जारी एडवाइज़री में बिज़नेस से शनिवार को बंद रखने की अपील की गई है. अधिकारियों से सलाह मिलने के बाद एसोसिएशन ने यह कदम उठाया. बिज़नेस का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के सेंट्रल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पहले से सावधानी बरतना ज़रूरी है.

प्रॉपर्टी के नुकसान और चोट लगने का डर

अपनी एडवाइज़री में, एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रॉपर्टी के नुकसान और चोट लगने की संभावना के बारे में चिंता जताई है. कनॉट प्लेस राजधानी का एक बड़ा कमर्शियल हब है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें, रेस्टोरेंट और ऑफ़िस हैं. इसलिए, अगर प्रोटेस्ट के दौरान हालात बिगड़ते हैं, तो बिज़नेस और कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता हो सकता है.

इसी वजह से, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDTA) ने एहतियात के तौर पर एक दिन के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रोकने पर विचार किया है. हालांकि, यह फ़ैसला पूरे दिल्ली के मार्केट पर लागू नहीं होता है.

जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है?

शनिवार को जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रोटेस्ट के लिए राजधानी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. यह प्रोटेस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर बुलाया गया है. प्रशासन हालात पर करीब से नजर रख रहा है, उसे सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों के इकट्ठा होने की संभावना है.

क्या लाजपत नगर भी बंद रहेगा?

कनॉट प्लेस में बंद के आह्वान का मतलब यह निकालना सही नहीं होगा कि पूरे दिल्ली के मार्केट पूरी तरह बंद हो गए हैं. अलग-अलग मार्केट ने अपने हालात के आधार पर फ़ैसले लिए हैं. लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मार्केट बंद करने की घोषणा नहीं की है. इसलिए, शनिवार को कनॉट प्लेस और दूसरे मार्केट में हालात अलग हो सकते हैं.

शनिवार को बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतें

अगर आप शनिवार को कनॉट प्लेस या सेंट्रल दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो निकलने से पहले ट्रैफिक और सिक्योरिटी अपडेट ज़रूर चेक कर लें. प्रोटेस्ट की वजह से कुछ रूट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है. कनॉट प्लेस में शटडाउन की एडवाइजरी मुख्य रूप से सेफ्टी पक्का करने और भीड़ और होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक सावधानी का तरीका है.