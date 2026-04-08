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CM-Shri School Admissions 2026: छात्रों के लिए बड़ा अपडेट! 6वीं-9वीं के रिजल्ट की डेट आई सामने; यहां जानें डिटेल्स

CM SHRI Schools Admission Test 2026: सीमित सीटों के कारण इन स्कूलों में एडमिशन पाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 8, 2026 8:37:05 PM IST

CM-Shri स्कूल प्रवेश 2026
CM-Shri स्कूल प्रवेश 2026


CM-Shri School Admissions 2026: राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘सीएम श्री’ स्कूलों में दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस घोषणा के बाद अभिभावकों और छात्रों के बीच उत्साह के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है. सीमित सीटों के कारण इन स्कूलों में एडमिशन पाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है.

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कक्षा 6 और 9 के लिए परीक्षा तिथि

दिल्ली के शिक्षा विभाग के अनुसार, कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए मुख्य परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. हालांकि कुछ प्रारंभिक परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन मुख्य प्रतिस्पर्धी परीक्षा इसी दिन होगी. इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी हो जाती है.

कक्षा 11वीं प्रवेश परीक्षा शेड्यूल

कक्षा 11वीं में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए परीक्षा की तारीख 7 मई तय की गई है. यह समय इसलिए रखा गया है ताकि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त करने वाले छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. उच्च माध्यमिक स्तर पर दाखिला लेने के लिए छात्रों को इस प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

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एडमिट कार्ड और रिजल्ट डेट

शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश प्रक्रिया को तेज करते हुए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी. परिणाम की बात करें तो कक्षा 6 और 9 के नतीजे 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे, जबकि कक्षा 11वीं का परिणाम 25 मई को जारी होगा. इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी.

क्यों बढ़ रहा है CM Shri स्कूलों का क्रेज

सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाता है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला यहां करवाना चाहते हैं. शिक्षा विभाग का लक्ष्य पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए योग्य छात्रों का चयन करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके.

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Tags: CM SHRI Schools Admission Test dateCM-Shri School AdmissionsDelhi CM Shri Admit Card 2026Delhi CM Shri school
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