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Delhi: ओजोन इलाके की कॉलोनियों में नहीं होगी तोड़-फोड़, सीएम रेखा गुप्ता का एलान; हाई कोर्ट ने भी दी मंजूरी

Delhi O-Zone Colonies: सीएम रेखा गुप्ता ने आज को ओजोन इलाके में बसी कॉलोनियों के संबंध में एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई. इस दौरान सीएम ने लोगों को बड़ा आश्वासन दिया है कि इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद निर्माणों के खिलाफ कोई तोड़-फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

By: Shristi S | Published: June 9, 2026 6:00:41 PM IST

O-Zone कॉलोनियों पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान
O-Zone कॉलोनियों पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान


CM Rekha Gupta on O-Zone Colonies: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को ओजोन इलाके में बसी कॉलोनियों के संबंध में एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई. इस दौरान सीएम ने लोगों को बड़ा आश्वासन दिया है कि इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद निर्माणों के खिलाफ कोई तोड़-फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली भाजपा के सांसदों के साथ स्थिती की समीक्षा की गई. सरकार का कहना है कि जब तक इन कॉलोनियों और गांवों को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में मंजूरी दे दी है.

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1,531 कॉलोनियों को रेगुलर करने का आदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की. यह साफ किया गया कि इन कॉलोनियों में मौजूद इमारतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी; हालांकि, DDA और नगर निगम किसी भी नए निर्माण के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे. निवासियों से अपील की गई है कि जब तक कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक वे कोई निर्माण कार्य न करें.

उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 1,531 कॉलोनियों को रेगुलर करने का आदेश दिया है. इन कॉलोनियों और गांवों में सुविधाएं देने के लिए ₹2,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है. जल्द ही, 92 कॉलोनियों और गांवों को भी ‘O-ज़ोन’ कैटेगरी से हटा दिया जाएगा.

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठकें

उन्होंने बताया कि पहले एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, जिसे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में चुनौती दी थी. जनवरी 2015 में, NGT ने एक मुख्य समिति को बाढ़ की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया. समिति के आकलन के बाद, DDA ने माना कि ये कॉलोनियां और गांव O-ज़ोन के दायरे में नहीं आते हैं. इसके बावजूद, सितंबर 2013 के नोटिफ़िकेशन को लागू नहीं किया गया. इस मामले को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठकें की गईं.

Tags: delhirekha gupta
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