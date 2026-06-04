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मोबाइल टॉइलेट, पानी, डॉक्टर… दिल्ली में कावड़ियों के लिए सरकार का बड़ा प्लान; सीएम रेखा गुप्ता ने दिए ये खास निर्देश

Kanwar Yatra 2026: सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कांवड़ समिति की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक 2026 की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई थी. तैयारियों की समीक्षा के बाद, सीएम ने निर्देश दिया कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय पर शुरू की जाए.

By: Shristi S | Published: June 4, 2026 9:29:38 PM IST

कंवर कैंप की सुविधाओं पर CM रेखा गुप्ता
कंवर कैंप की सुविधाओं पर CM रेखा गुप्ता


CM Rekha Gupta on Kanwar Camp Facilities: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कांवड़ समिति की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक 2026 की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई थी. तैयारियों की समीक्षा के बाद, सीएम ने निर्देश दिया कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय पर शुरू की जाए.

इस उद्देश्य के लिए, 1 जुलाई से पंजीकरण शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि वार्षिक ऑडिट से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं के बारे में जानकारी मौजूदा समितियों को काफी पहले ही दे दी जानी चाहिए, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई न हो.

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बैठक में ये मंत्री और अधिकारी रहें उपस्थित

इस बैठक में कला और संस्कृति मंत्री तथा कांवड़ समिति के अध्यक्ष कपिल मिश्रा; समिति के सदस्य विधायक अजय महावर, अनिल बाजपेयी, करतार सिंह तंवर, संजय गोयल और उमंग बजाज तथा विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान, राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड, DUSIB और अन्य संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियों का विवरण प्रस्तुत किया.

बैठक के दौरान, राजस्व विभाग ने सीएम को बताया कि पिछले वर्ष दिल्ली भर में 308 कांवड़ शिविर सफलतापूर्वक संचालित किए गए थे. यह बताया गया कि पिछले वर्ष पहली बार, अनुदान राशि सीधे कांवड़ समितियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने और स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ लागू करने का निर्णय लिया गया था. समिति के सदस्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी, अधिकांश समस्याओं का समाधान हुआ और कांवड़ समितियों द्वारा इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई.

सीएम ने कांवड़ समितियों के प्रतिनिधियों को अश्वासन दिया

इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ समितियों के प्रतिनिधियों को अश्वासन दिया कि यदि अनुदान राशि बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो सरकार वह भी करेगी.  उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का उद्देश्य कांवड़ समितियों को हर संभव सहायता प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें.

बैठक के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान सामने आई चुनौतियों और प्राप्त सुझावों की भी समीक्षा की गई. समिति के सदस्यों ने मोबाइल शौचालयों की संख्या बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने, उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने, चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने, गैस सिलेंडरों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री को समय पर लगाने, और मानसून के मौसम में जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने का प्रस्ताव रखा.

सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिया खास निर्देश

CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन सभी क्षेत्रों में जल निकासी के कार्य और अन्य आवश्यक सुधारात्मक उपाय काफी पहले ही पूरे कर लिए जाएं, जहां पिछले वर्ष जलभराव की समस्याएं सामने आई थीं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांवड़ शिविरों में लगाए गए मोबाइल शौचालय उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए, और उनकी सफाई तथा रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को स्पष्ट रूप से सौंपी जानी चाहिए.

इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की उचित ब्रांडिंग सुनिश्चित की जाए. कांवड़ शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष समीक्षा करते हुए, उन्होंने निर्देश जारी किए कि श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें. इस उद्देश्य से, विभिन्न शिफ्टों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि दिन और रात दोनों समय चिकित्सा उपचार तक पहुंच की गारंटी मिल सके.

सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा

बैठक के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस को निर्देश दिया कि वे कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, बैरिकेडिंग, मार्ग परिवर्तन, PCR की तैनाती और दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समय से काफी पहले ही पूरी कर लें. उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए प्रमुख प्रवेश द्वारों पर स्वागत द्वार लगाने, साथ ही पुष्प वर्षा और अन्य उत्सव संबंधी व्यवस्थाओं की योजना भी पहले से बनाने के निर्देश दिए.

Tags: cm rekha guptadelhiKanwar Yatra
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