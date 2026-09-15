Delhi: अब 3 नहीं, मिलेंगे 6 हजार रुपये… दिल्ली में किन वर्कर्स की हुई बल्ले-बल्ले? रेखा गुप्ता सरकार ने दोगुना किया मासिक इंसेंटिव

CM Rekha Gupta on ASHA Worker Incentive: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मंगलवार 15 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली में कार्यरत 6725 ASHA वर्कर्स को हर महीने 6 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया.

सरकार का कहना है कि इस फैसले से आशा कार्यकर्ताओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

घर-घर स्वास्थय सेवाओं की पहुंच में अहम भूमिका

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ASHA वर्कर दिल्ली के प्राइमरी हेल्थकेयर सिस्टम में एक ज़रूरी कड़ी हैं. वे घर-घर जाकर हेल्थ की जानकारी देती हैं, परिवारों को वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ावा देती हैं, और प्रेग्नेंट महिलाओं और नई मांओं की देखभाल में मदद करती हैं. वे हेल्थ और न्यूट्रिशन डे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, सर्वे और कम्युनिटी मीटिंग में भी अहम भूमिका निभाती हैं. ASHA वर्करों ने COVID-19 महामारी के दौरान भी ज़रूरी हेल्थकेयर सर्विस दीं. दिल्ली में कुल 6,725 ASHA वर्कर की पोस्ट हैं.

इंसेंटिव बढ़ाने का महत्व

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार ASHA वर्करों का मानदेय बढ़ाने पर चर्चा कर रही थी. यह फैसला सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था, और अब इसे लागू कर दिया गया है. महीने के इंसेंटिव में बढ़ोतरी ASHA वर्करों के योगदान को पहचानने और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. इससे उनका जोश और सेवा जारी रहेगी. इससे प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विस को मज़बूत करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.