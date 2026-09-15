CM Rekha Gupta: दिल्ली में बनेंगे 10000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल… सीएम रेखा गुप्ता का सत्य निकेतन हादसे के बाद बड़ा एलान

CM Rekha Gupta Delhi Hostel Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने की योजना शुरू की है. इसका मकसद हायर एजुकेशन के लिए नेशनल कैपिटल आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित और सस्ते रहने की जगह तक पहुंच बढ़ाना है. यह फैसला सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने से सात स्टूडेंट्स की मौत के कुछ दिनों बाद आया है. प्रस्तावित हॉस्टल में दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए जगह होगी.

रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली को एक बड़ा एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, तो हमें कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के साथ-साथ हॉस्टल की ज़रूरत भी पूरी करनी होगी. हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं और अक्सर एडमिशन मिलने के बाद भी उन्हें सही हॉस्टल ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

Initially, 10,000 students will be provided fully equipped hostel facilities by our government, and work towards this is already underway. Every student who comes to Delhi carries a dream in their eyes, years of hard work behind them and the hopes of a family back home. Our… pic.twitter.com/pI7BNOIaqN — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 15, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुविधाओं का फोकस न केवल उपलब्ध बेड की संख्या बढ़ाने पर होगा, बल्कि स्टूडेंट्स को रहने के लिए एक अच्छा माहौल देने पर भी होगा. सरकार ने पहले ही कंस्ट्रक्शन करने में सक्षम डिपार्टमेंट के साथ बातचीत कर ली है, सही जगहों की पहचान कर ली है और दी जाने वाली सुविधाओं और सुख-सुविधाओं को कवर करने वाली पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है.

हॉस्टल बनाने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की- सीएम

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा हमने हॉस्टल बनाने में सक्षम अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की हैं, सही जगहों की पहचान की है, और एक पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है जो स्टूडेंट्स की जरूरतों और इन हॉस्टल में दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखेगी. सरकार यह पक्का करना चाहती है कि स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को अपनी पढ़ाई के दौरान रहने की जगह, खाने और सुरक्षा की चिंता न करनी पड़े.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, देश भर के अलग-अलग राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स के माता-पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से मन की शांति के साथ छोड़ सकते हैं, उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद स्टूडेंट्स को घर से जुड़ी चिंताओं के बजाय अपने पढ़ाई के लक्ष्यों पर ध्यान देने देना है.

सत्य निकेतन हादसा

यह घोषणा दिल्ली में स्टूडेंट के रहने की जगह की फिर से जांच के बीच आई है, हाल ही में सत्य निकेतन में प्राइवेट पेइंग-गेस्ट रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल की जा रही एक बिल्डिंग के गिरने की घटना के बाद, जिसमें सात स्टूडेंट्स मारे गए थे. इस घटना ने स्टूडेंट्स के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों और इंस्टीट्यूशनल हॉस्टल की ज़्यादा उपलब्धता की मांग शुरू कर दी, जिनमें से कई स्टूडेंट्स हॉस्टल की सीमित क्षमता के कारण प्राइवेट PG, किराए के कमरों और शेयर्ड रहने की जगह पर निर्भर हैं.