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दिल्ली के इस इलाके की बदलेगी तस्वीर, CM रेखा गुप्ता ने खोला 138 करोड़ का पिटारा, की ये घोषणाएं

Rekha Gupta sewer project: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 138 करोड़ रुपये के सीवर विकास प्रोजेक्ट की घोषणा की है. इस परियोजना से सोनिया विहार, चौहान पट्टी, मिलन गार्डन और सब्हापुर एक्सटेंशन जैसे इलाकों में सीवर और जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 3:23:01 PM IST

करावल नगर को 138 करोड़ की बड़ी सौगात
करावल नगर को 138 करोड़ की बड़ी सौगात


Rekha Gupta sewer project: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 138 करोड़ रुपये के बड़े सीवर विकास प्रोजेक्ट की घोषणा की है. इस परियोजना से सोनिया विहार, चौहान पट्टी, मिलन गार्डन और सब्हापुर एक्सटेंशन समेत कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.

करावल नगर के विकास को मिली नई रफ्तार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से सीवर और जलनिकासी की समस्याओं से जूझ रहे क्षेत्र को अब एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 138 करोड़ रुपये की लागत वाले सीवर विकास प्रोजेक्ट का ऐलान किया.भाजपा की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ एक जनसभा के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की. यह कार्यक्रम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित ‘सेवा पखवाड़ा’ अभियान का हिस्सा था.

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जलभराव और गंदगी की समस्या से मिलेगी स्थायी राहत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल नई सीवर लाइन बिछाना नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों परिवारों को वर्षों पुरानी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाना है. उन्होंने बताया कि 138 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे इस सीवर नेटवर्क पर काम शुरू हो चुका है. परियोजना पूरी होने के बाद इलाके में जलभराव, गंदगी और खराब ड्रेनेज सिस्टम जैसी समस्याओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

इन इलाकों में होगा सबसे बड़ा फायदा

सरकार के अनुसार इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ सोनिया विहार, मिलन गार्डन, चौहान पट्टी और सब्हापुर एक्सटेंशन जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को मिलेगा. इन इलाकों के लोग लंबे समय से बेहतर सीवर व्यवस्था की मांग कर रहे थे. बरसात के दौरान जलभराव और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याएं आम बात बन चुकी थीं. अब सरकार का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद इन समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा.

300 करोड़ से अधिक विकास कार्यों को मंजूरी

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करावल नगर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विकास कोष, विधायक निधि और यमुना पार विकास बोर्ड के माध्यम से बीते एक वर्ष में 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सड़क और सीवर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है.

अटल कैंटीन और आरोग्य मंदिरों पर भी फोकस

रेखा गुप्ता ने बताया कि आम लोगों को राहत देने के लिए करावल नगर क्षेत्र में तीन अटल कैंटीन पहले ही शुरू की जा चुकी हैं. इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तीन आरोग्य मंदिरों को भी मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा.

यमुना सफाई अभियान का भी किया गया जिक्र

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि करावल नगर को सीवर परियोजना की सौगात देने के साथ-साथ सरकार ने यमुना नदी को साफ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है. उन्होंने दावा किया कि सोनिया विहार से वजीराबाद तक यमुना के पानी को लगभग पूरी तरह साफ करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है और आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे.

कई वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, करावल नगर के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह तथा विधायक अजय महावर समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे. सभी नेताओं ने कहा कि दिल्ली के इस हिस्से को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और आने वाले समय में क्षेत्र में और भी बड़े विकास कार्य देखने को मिलेंगे.

Tags: delhi infrastructure newsrekha gupta sewer project
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