Home > दिल्ली > नहीं रोक पाए 40000 जवान! ऊंचे गेट से छलांग मार जंतर-मंतर में घुसे Ashutosh Ranka; फिर हिरासत में CJP नेता

नहीं रोक पाए 40000 जवान! ऊंचे गेट से छलांग मार जंतर-मंतर में घुसे Ashutosh Ranka; फिर हिरासत में CJP नेता

CJP Protest | Ashutosh Ranka : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास और इसके नेशनल स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका को मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वे जंतर-मंतर के बंद गेट फांदकर अंदर घुसे थे.

By: Heena Khan | Published: October 13, 2026 9:55:42 AM IST

ashutosh ranka detained
ashutosh ranka detained


CJP Protest | Ashutosh Ranka Detainedकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास और इसके नेशनल स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका को मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वे जंतर-मंतर के बंद गेट फांदकर अंदर घुसे थे. एक दिन पहले ही इस जगह को तय प्रोटेस्ट वेन्यू का दर्जा मिला था. रांका ने अपने X हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे और सौरव दास जंतर-मंतर के बंद गेट पर चढ़कर वेन्यू में घुसते हुए दिख रहे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसवालों ने उन्हें पकड़ लिया.

दास और रांका कम से कम 10 और लोगों के साथ आए थे और उनमें से कुछ नेशनल फ्लैग लेकर जंतर-मंतर में घुसने में कामयाब हो गए. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है.

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Tags: Ashutosh RankaCJP Protesthome-hero-pos-1
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