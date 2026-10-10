CJP Protest: जंतर-मंतर पर भीड़ का वीडियो वायरल, दिल्ली पुलिस ने खोली पोल तो पोस्ट डिलीट कर भागा यूजर!

Delhi Police on Protest Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्लान किए गए प्रोटेस्ट से पहले जंतर-मंतर के बाहर भारी भीड़ जमा है. जिसपर दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. चौंकाने की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के रिएक्शन के बाद जिस यूजर ने X पर यह वीडियो शेयर किया था, उसने उस पोस्ट को ही हटा दिया.

दिल्ली पुलिस ने वायरल पोस्ट पर क्या कहा?

एक X यूज़र ने पोस्ट किया, सुबह के 7 बज रहे हैं. पार्टी अभी शुरू ही हुई है. दिल्ली पुलिस ने इस पर जवाब दिया कि पुराना वीडियो अलर्ट! आप 20 जुलाई के प्रदर्शन के फुटेज का इस्तेमाल आज की भीड़ के बारे में झूठी बातें बनाने के लिए कर रहे हैं. जुड़ाव के लिए गलत जानकारी न फैलाएं. वेरिफाइड ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करें.

@mikky7212 Old video alert! 🚨 You’re using footage from the July 20 demonstration to fabricate fake narratives about today’s crowd size. Do not spread engagement-driven misinformation. Rely on verified official updates. #DelhiPoliceUpdates #FactCheck — Delhi Police (@DelhiPolice) October 10, 2026

दिल्ली में पाबंदियां

दिल्ली में 40,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवान तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, कई जगहों पर बैरिकेड और स्पाइक स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, जिससे शहर भर में बहुत ज़्यादा पाबंदियों के बारे में सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हो गई है. इस बातचीत के जवाब में पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया.

क्या है पुलिस का बयान?

दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम दिल्ली और जंतर-मंतर के आस-पास सुरक्षा सावधानियों और पाबंदियों को सही नजरिए से देखना चाहते हैं. लोगों को विरोध करने का अधिकार है. साथ ही, ज़रूरी जगहें और संवैधानिक संस्थाओं के ऑफिस नई दिल्ली में हैं. दिल्ली में रहने और काम करने वाले लोग भी सुरक्षित रूप से अपना दिन बिता सकें. दिल्ली पुलिस की इन सभी के प्रति ज़िम्मेदारी है.

हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पिछली बार जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों में क्या हुआ था. जंतर-मंतर पर एक दिन के विरोध प्रदर्शन की इजाजत ली गई थी, लेकिन यह एक महीने तक चला. 200 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे. 2000 से ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग उन विरोध प्रदर्शनों में आए, जिससे हिंसा हुई. जैसे ही हालात काबू से बाहर हुए, झड़पें हुईं, और बेगुनाह छात्र भी घायल हुए. कोई नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो. जो लोग विरोध प्रदर्शन में आते हैं, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले और इलाके से गुज़रने वाले लोग, सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है.

अब, वही ग्रुप फिर से उसी जगह पर इकट्ठा होना चाहता है. उस अनुभव को देखते हुए, इजाजत नहीं दी जा सकती. सुरक्षा कैसे पक्की होगी, इस पर ध्यान दिए बिना कोई जवाब नहीं दिया जाएगा. पिछले हफ़्ते ही, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबलों के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने छेड़छाड़ और मारपीट की है. यह बहुत परेशान करने वाला है और इसे गंभीरता से लेना होगा.

जंतर-मंतर आने की एक सीमाएं- दिल्ली पुलिस

यहां एक प्रैक्टिकल मुद्दा भी है. जंतर-मंतर एक छोटा सा इलाका है जिसमें एक बार में सिर्फ़ 1,000 लोग ही आ सकते हैं. दिल्ली एक छोटा शहर-राज्य है, और एक खास जगह पर कितने लोग सुरक्षित रूप से आ सकते हैं, इसकी सीमाएं हैं. दिल्ली देश की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी की राजधानी है, इसलिए हर बार विरोध प्रदर्शन होने पर इसे रोका नहीं जा सकता. दिल्ली पुलिस को नागरिकों की भलाई और आर्थिक हितों के साथ-साथ उन लोगों के हितों का भी ध्यान रखना है जो विरोध करना चाहते हैं.

इन ज़िम्मेदारियों को बैलेंस करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, और वह प्लानिंग ऑर्गनाइज़र के परमिशन लेने और उन पर टिके रहने से शुरू होती है. विरोध प्रदर्शन की परमिशन लेना एंटी-डेमोक्रेटिक नहीं है। परमिशन यह पक्का करने के लिए है कि अथॉरिटीज़ को पता हो कि लोग कहां इकट्ठा होने का इरादा रखते हैं और कितने लोगों के आने की उम्मीद है ताकि वे ट्रैफ़िक डायवर्जन, इमरजेंसी एक्सेस और भीड़ के सुरक्षित मूवमेंट का इंतज़ाम कर सकें.

CJP फिर से विरोध क्यों कर रहा है?

CJP और उसके समर्थक वोटर लिस्ट के SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. अब तक पार्टी के नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को तय प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हिरासत में ले लिया गया. इतना ही नहीं, इस लिस्ट में ममता बनर्जी, नेहा बोरा और उत्तर प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) MLA विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह को हिरासत में ले लिया गया है.