CJP Protest Traffic Alert: दिल्ली में आज कहां लग सकता है जाम? CJP प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

CJP Protest Traffic Alert: जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन के कारण आज सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक पर काफी रोक-टोक है. भारी भीड़ और पुलिस की भारी तैनाती की वजह से लुटियंस दिल्ली की मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है. इंतज़ार खत्म हुआ, आज वो दिन है जब ऑनलाइन आवाज़ें शांतिपूर्ण विरोध के लिए सड़कों पर उतर रही हैं. इंस्टाग्राम पर एक छोटे से आंदोलन के तौर पर शुरू हुई यह मुहिम अब एक बड़े अभियान में बदल चुकी है. अधिकारी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए डायवर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो सेंट्रल रूट से बचें और प्रभावित रास्तों पर पीक आवर्स के दौरान देरी की उम्मीद रखें.

कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन! आज इन रास्तों और इलाकों से बचें

रूट परिस्थिति संसद मार्ग (Parliament Street) जंतर-मंतर और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के पास भारी बैरिकेडिंग टॉल्स्टॉय मार्ग (Tolstoy Marg) जनपथ और YMCA क्रॉसिंग से ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के कारण जाम जनपथ रोड (Janpath Road) पैदल चलने वालों की भारी भीड़ और डायवर्जन के कारण ट्रैफिक धीमा अशोक रोड और विंडसर प्लेस गोलचक्कर (Ashoka Road & Windsor Place Roundabout) अचानक डायवर्जन और ट्रैफिक जाम (बॉटलनेक) की संभावना कनॉट प्लेस इनर और आउटर सर्कल (Connaught Place Inner & Outer Circles) रेडियल कनेक्टिंग सड़कों पर भारी रुकावट

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के कारण आज अपनाए जाने वाले वैकल्पिक रास्ते

पूर्व-पश्चिम आवाजाही: बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कॉपरनिकस मार्ग

बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कॉपरनिकस मार्ग उत्तर-दक्षिण आवाजाही: बाबा खड़क सिंह मार्ग या रिंग रोड बाईपास

बाबा खड़क सिंह मार्ग या रिंग रोड बाईपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच: कोटला कट, मिरदर्द चौक, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग (सेंट्रल जाम से बचने के लिए सुझाया गया रास्ता)

आज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं आज सभी लाइनों पर सामान्य रूप से चल रही हैं, इसलिए सेंट्रल दिल्ली से गुजरने का यह सबसे आसान और समझदारी भरा तरीका है. अगर आप विरोध प्रदर्शन वाले इलाके के पास जा रहे हैं, तो आप राजीव चौक, जनपथ और पटेल चौक जैसी जगहों पर उतरकर आस-पास के इलाकों में जा सकते हैं. चूंकि जंतर-मंतर के आस-पास की सड़कों पर काफी रोक-टोक है, इसलिए मेट्रो का इस्तेमाल करने से आपका समय बचेगा और तनाव भी कम होगा. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे निजी वाहनों से न जाएं, क्योंकि पूरे दिन ट्रैफिक जाम और डायवर्जन की संभावना है. आसान शब्दों में कहें तो सड़कों पर काफी भीड़ होती है, लेकिन मेट्रो का सफ़र आरामदायक होता है; इसलिए ज़मीन के ऊपर फँसे रहने के बजाय ज़मीन के नीचे (मेट्रो से) जाना बेहतर है.

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