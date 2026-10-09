Delhi CJP Protest What’s Open and Closed: अलर्ट पर दिल्ली, जानें शनिवार को क्या-क्या है शहर में बंद

Delhi CJP Protest What’s Open and Closed: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और अन्य समूहों द्वारा जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को विरोध प्रदर्शन होना है. इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने बड़े यात्रा प्रतिबंधों की तैयारी कर ली है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार को ही नई दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर जंतर मंतर, टॉल्स्टॉय मार्ग और जनपथ क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, बैरिकेड्स लगाए गए हैं.

क्या-क्या है बंद

ट्रेन रद्द होने, 57 मेट्रो स्टेशनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध, खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने और पुलिस सुरक्षा बढ़ाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी में आवाजाही पर चिंता बढ़ गई है. इन उपायों ने कुछ लोगों को स्थिति को अघोषित लॉकडाउन के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया है. हालांकि, दिल्ली को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा नहीं की गई है और परिवहन सेवाओं और अन्य प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध अलग-अलग हैं.

10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या बंद या प्रतिबंधित?

1. दिल्ली के 2 स्टेशनों पर कोई मेल और एक्सप्रेस ट्रेन नहीं

रेलवे ने मध्य दिल्ली में एक योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शन के कारण स्टेशनों के आसपास गंभीर सड़क यातायात भीड़ की संभावना को देखते हुए शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया है. यह निर्णय दोनों स्टेशनों के आसपास गंभीर सड़क जाम की चेतावनी के बाद लिया गया है. यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लेनी चाहिए.

2. दिल्ली मेट्रो: 57 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास प्रतिबंध प्रस्तावित

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से शुक्रवार रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद करने पर विचार करने के लिए कहा है. प्रस्तावित प्रतिबंध स्थिति सामान्य होने तक शनिवार तक जारी रहेगा. पुलिस संचार में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ की आवाजाही पर चिंताओं का हवाला देते हुए चिह्नित स्टेशनों पर ट्रेन की आवृत्ति कम करने का भी प्रस्ताव है. सूची में स्टेशनों में राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट, कश्मीरी गेट, हौज खास और लाजपत नगर शामिल हैं.

3. खुदरा शराब की दुकानें

उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद दिल्ली भर में खुदरा शराब की दुकानें 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी. इस बंदी में भारतीय, विदेशी और देशी शराब बेचने वाली निर्दिष्ट खुदरा दुकानें शामिल हैं, जिनमें मॉल की कुछ दुकानें भी शामिल हैं. हालांकि, उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां, बार और क्लब हमेशा की तरह शराब परोसना जारी रखेंगे.

4. जंतर-मंतर पर प्रवेश प्रतिबंधित

इन प्रतिबंधों के अलावा, दिल्ली पुलिस ने पहले ही जंतर-मंतर पर प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है. यहां तक कि मीडियाकर्मियों को भी विरोध स्थल तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है. प्रदर्शन स्थल अशोक रोड-जंतर मंतर चौराहे से मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है.

10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या खुला है?

रेस्तरां, बार और क्लब: शुक्रवार दोपहर तक, लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां, बार और क्लबों को बंद करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई थी. वो खुदरा शराब की दुकानें बंद होने के बावजूद शराब का संचालन और सेवा करना जारी रखेंगे.

2. अन्य दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

दिल्ली भर में सभी दुकानों, बाजारों, कार्यालयों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की घोषणा करने वाला कोई व्यापक आदेश नहीं दिया गया है. हालांकि, निवासियों को यात्रा योजना बनाने से पहले स्थानीय प्रतिबंधों और सलाह की जाँच करने की सलाह दी जाती है.

3. मेट्रो सेवाएं – आधिकारिक पुष्टि के अधीन

प्रस्तावित प्रतिबंध 57 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वारों और संभावित रूप से कम ट्रेन आवृत्ति से संबंधित हैं। उनका मतलब यह घोषणा नहीं है कि पूरा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क बंद हो जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्टेशन और रूट की स्थिति को आधिकारिक डीएमआरसी अपडेट के माध्यम से अपने एक्स हैंडल से सत्यापित करें।

दिल्ली क्यों अलर्ट पर है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआई) में कथित अनियमितताओं को लेकर सीजेपी और अन्य समूहों द्वारा नियोजित प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन को मंज़ूरी देने से इन्कार कर दिया है.

शुक्रवार को एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और कुछ छात्र संगठनों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बुलाए गए विरोध प्रदर्शन की मंज़ूरी देने से इन्कार कर दिया है. दिल्ली में सीजेपी के नियोजित विरोध पर अभिजीत दिपके का कहना है कि जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए एक निर्दिष्ट स्थल है. ऐसे में पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

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