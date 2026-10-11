CJP Protest: आज फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे 'कॉकरोच' X पर किया पोस्ट- हम पीछे नहीं हटेंगे...

CJP Protest: CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन रविवार (11 अक्टूबर,2026) को भी जारी रहेगा. CJP ने फिर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. वहीं, खबरों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने CJP नेताओं को छोड़कर हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया है. यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के बीच हुई है.

इससे पहले शनिवार को दिल्ली में एक नियोजित विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी शामिल हैं. यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच हुई, उन पर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में अनियमितताएं करने का आरोप है.

सुबह 10 बजे से शुरू होगा प्रदर्शन

वहीं, पुलिस ने दिन भर हिरासत में रखने के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन CJP नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास और यूट्यूबर ध्रुव राठी हिरासत में ही रहे. CJP के अजिंक्य शिंदे ने नए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP के अजिंक्य शिंदे ने रविवार, 11 अक्टूबर को प्रदर्शन करने की अपील फिर से की है. CJP ने X पर पोस्ट किया- … लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे! हम कल फिर जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे और तब तक वहीं रहेंगे जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन क्यों रोके

दिल्ली पुलिस ने X पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न देने का कारण बताया गया. कैप्शन में पुलिस ने लिखा- ‘वादे टूटे, भरोसा टूटा.’ वीडियो में दिल्ली पुलिस ने बताया कि CJP ने जून-जुलाई में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान अपने हस्ताक्षरित वचन का पालन नहीं किया.

CEC के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी मुख्य बातें

देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन भड़कने के साथ शनिवार को कई घटनाक्रम हुए, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी में 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने से लेकर मुंबई में अभिनेता इमरान खान को हिरासत में लेने तक की घटनाएं शामिल हैं।

4 पूर्व CM हिरासत में

कई विपक्षी नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (AAP), ममता बनर्जी (TMC), पिनाराई विजयन (CPI-M) और माणिक सरकार (CPI-M) शामिल हैं, को दिल्ली में कई जगहों से हिरासत में लिया गया, जब वे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे.

अभिजीत दिपके और अन्य हिरासत में

अभिजीत दिपके और CJP के दो नेताओं, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने विमान के अंदर से ही हिरासत में ले लिया, जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड हुई.

गुरुग्राम से ध्रुव राठी हिरासत में

यूट्यूबर राठी, जो विदेश में रहते हैं और CJP के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने आए थे. उनको पुलिस ने गुरुग्राम में उनके आवास से हिरासत में ले लिया.