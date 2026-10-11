CJP Protest: सिर्फ जंतर-मंतर ही नहीं, इन इलाकों में भी ठप पड़ा इंटरनेट; कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

CJP Protest: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कम से कम आठ जगहों पर मोबाइल इंटरनेट बंद करने की मंज़ूरी दे दी है, जिन्हें शनिवार के विरोध प्रदर्शन के लिए टेम्पररी जेल बनाया गया था. ये जगहें सेंट्रल दिल्ली के आसपास बंद के अलावा भी बंद रहेंगी. 9 अक्टूबर के इस ऑर्डर को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंज़ूर किया था. इसमें शनिवार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक हर जगह के 500 मीटर के अंदर मोबाइल इंटरनेट बंद करने को कहा गया है. इसमें कहा गया है, ‘पब्लिक ऑर्डर के लिए और किसी भी अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए ऐसा करना ज़रूरी और सही है.’

इन इलाकों में ठप रहे इंटरनेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिस्ट में शामिल जगहों में मॉडल टाउन में छत्रसाल स्टेडियम, बवाना में राजीव गांधी स्टेडियम, पूर्वी दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सरिता विहार में जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दौलतपुर में एक कम्युनिटी सेंटर, छावला में दो कम्युनिटी सेंटर, कंझावला में जंगली राम स्टेडियम और नांगलोई में सूरजमल स्टेडियम शामिल हैं.

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दिल्ली के कई इलाकों में बवाल

दिल्ली सरकार ने इन जगहों को टेम्पररी जेल या डिटेंशन सेंटर के तौर पर नोटिफ़ाई किया था, और दिन में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्टिविस्ट समेत हज़ारों प्रोटेस्टर को वहाँ ले जाया गया. हिरासत में लिए गए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, और स्टूडेंट एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) के नेताओं को सूरजमल स्टेडियम ले जाया गया. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मिनिस्ट्री से लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए सर्विस सस्पेंड करने को कहा था. दिन भर, नई दिल्ली इलाके से दूर, ईस्ट दिल्ली के लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्हें भी इंटरनेट पर पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है और पूछा कि क्या वहाँ भी कोई बैन लागू है.