CJP Protest: ’24 घंटे में फैसला लो, नहीं तो…’, CJP ने दी 24 घंटे की डेडलाइन; अब क्या करेगी Delhi Police

CJP Protest: डिटेन होने के बाद एक बार फिर CJP एक्टिवमोड में आ गई है और इस बार दिल्ली पुलिस को सीधी चेतावनी दे दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की तारीख बताने के लिए 24 घंटे का समय दिया, और चेतावनी दी कि अगर डेडलाइन के अंदर कोई जवाब नहीं आया तो पार्टी अपने अगले कदम की घोषणा करेगी. रांका और उनके साथी को-कन्वीनर सौरव दास तारीख के लिए दबाव बनाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में घुस गए.

दिल्ली पुलिस को CJP का अल्टीमेटम

इस दौरान रांका ने कहा, ‘जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह है और हम यहां उन तारीखों की मांग करने आए हैं जिन पर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे अपना विरोध प्रदर्शन कहां करना चाहिए? उन्हें अगले 24 घंटे में हमें बताना चाहिए कि हम विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं. नहीं तो, हम अपना अगला फैसला करेंगे.’ यह घटनाक्रम दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बढ़े तनाव के बीच हुआ है.

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आखिर क्यों मांग रही CJP नई तारीख

वहीं इस दौरान दिल्ली पुलिस ने CJP के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट की इजाज़त देने से मना कर दिया. पुलिस ने ऑर्गनाइज़र की तरफ से कम समय में दिए गए नोटिस, पिछले प्रदर्शनों के दौरान कथित उल्लंघन और पब्लिक सेफ्टी, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंताओं का हवाला दिया. पुलिस ने कहा कि यह जानकारी 7 अक्टूबर को मिली, जो प्रस्तावित प्रदर्शन से सिर्फ़ तीन दिन पहले थी, जबकि तय गाइडलाइंस के मुताबिक एप्लीकेशन कम से कम 10 दिन पहले जमा करनी होती है. प्रस्तावित प्रोटेस्ट का मकसद कुमार के इस्तीफे पर दबाव बनाना था. CJP ने SIR प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपने कैंपेन के हिस्से के तौर पर इस प्रदर्शन की घोषणा की थी. पुलिस ने जंतर-मंतर पर ग्रुप के पिछले प्रोटेस्ट का भी हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पहले का एक प्रदर्शन तय समय से ज़्यादा समय तक चला और उससे लॉ-एंड-ऑर्डर की दिक्कतें हुईं.

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