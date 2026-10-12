CJP Protest: अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी FIR

CJP Protest: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल समेत AAP नेताओं और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह FIR गुरुद्वारा बंगला साहिब में कथित तौर पर बाधा डालने और गुमराह करने वाले वीडियो व सोशल मीडिया पोस्ट फैलाने के मामले में दर्ज की गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शिकायत के साथ सौंपे गए वीडियो फुटेज की जांच कर रही है.

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने रविवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बंगला साहिब गुरुद्वारा परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की पहचान करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की. उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस जूते पहनकर और हथियार लेकर गुरुद्वारे में ज़बरदस्ती घुस गई थी.

सौरभ दास ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों ने गुरुद्वारा प्रबंधन को भी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए मजबूर किया. जो कोई भी हमारे सिख भाइयों या पूजा स्थल के साथ ऐसा व्यवहार करता है. इस सरकार का अंत बहुत करीब है. मैं सिख भाइयों से हमारी मदद करने और उनके खिलाफ लड़ने का आग्रह करता हूं.

यहां पर बता दें कि शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को जंतर-मंतर से बाहर किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) कार्यालय के पास बंगला साहिब में शरण ली थी. DSGMC के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका की तरफ़ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए, जिनमें मैनेजमेंट कमेटी पर आरोप लगाकर घटना को गलत तरीके से दिखाया गया.

गुरुवारे में गलत नीयत से प्रवेश की इजाजत नहीं

पत्र में लिखा गया है- ‘गुमराह करने वाले वीडियो शायद पूजा-स्थल पर विवाद पैदा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची-समझी कोशिश का हिस्सा हो सकते हैं. किसी भी राजनीतिक पार्टी को पवित्र परिसर को राजनीतिक विरोध और प्रचार का अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. DSGMC पुलिस से अनुरोध करता है कि वे साथ में दिए गए वीडियो में दिख रहे उन सभी लोगों की पहचान करें जो गुरुद्वारे के परिसर में दाखिल हुए और विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए और जो लोग इसमें शामिल पाए जाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

रविवार को सौंपी थी शिकायत

हरमीत सिंह कालका दक्षिण दिल्ली के कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं.वहीं, बंगला साहिब गुरुद्वारे के चेयरमैन भूपिंदर सिंह भुल्लर ने रविवार को कहा कि हमने DSGMC के प्रेसिडेंट और DSGMC के अन्य सदस्यों के साथ DCP से मुलाकात की और एक शिकायत सौंपी. हम सभी प्रदर्शनकारियों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे गुरुद्वारे आएं, मत्था टेकें, लंगर छकें और आराम करें. ज़रूरत पड़ने पर हम उनके ठहरने की व्यवस्था भी करेंगे. उनके पिछले विरोध-प्रदर्शन के दौरान मेडिकल सुविधाएं और अन्य मदद दी गई थी और आगे भी दी जाएगी. हालांकि, हम किसी भी हाल में गुरुद्वारे के अंदर विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी शामिल हैं.

क्या है दिल्ली पुलिस का बयान

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा- ‘सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो के संबंध में जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी गुरुद्वारा बंगला साहिब में दाखिल हुए. वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों को उस आम रास्ते पर चलते हुए दिखाया गया है जिसका इस्तेमाल सभी श्रद्धालु उस जगह तक पहुंचने के लिए करते हैं जहां जूते उतारे जाते हैं. गुरुद्वारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यही प्रक्रिया है. यह वीडियो जानबूझकर और बुरी नीयत से फैलाया गया है ताकि एक सम्मानित धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत किया जा सके. कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है.’