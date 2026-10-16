CJP Tiranga March Protest: सीजेपी का ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च आज, दिल्ली में 21 मार्गों पर पड़ सकता है असर; नोट कर लें रूट

CJP Tiranga March Protest: CEC ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP द्वारा आयोजित शुक्रवार (16 अक्टूबर , 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने लुटियंस इलाके और उसके आसपास 6,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है. पुलिस ने बताया कि उन्होंने दूसरे ज़िलों से 5,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को पहले ही बुला लिया है, जो राजीव चौक इलाके, कनॉट प्लेस के बाज़ारों, सेंट्रल पार्क, आस-पास के मेट्रो स्टेशनों, जंतर-मंतर और पालिका बाज़ार में सुरक्षा संभालेंगे. वहीं, 16 अक्टूबर के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी सामने आ गई है. उसके मुताबिक, CJP तिरंगा मार्च के चलते 21 मुख्य रास्तों पर असर पड़ने की संभावना है. ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि दोपहर 3 बजे के बाद 21 मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है.

‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. हालात को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन (रास्ता बदलना) भी लागू किया जा सकता है. यह एडवाइजरी सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित सभा को लेकर पुलिस और CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के बीच चल रहे गतिरोध के बीच आई है, पार्टी ने लोगों से शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज के साथ वहां इकट्ठा होने की अपील की है

21 सड़कें प्रभावित हो सकती हैं

संसद मार्ग

बाबा खड़क सिंह मार्ग

शहीद भगत सिंह मार्ग

पंचकुइयां रोड

बसंत लेन

चेम्सफोर्ड रोड

मिंटो रोड

बाराखंभा रोड

कस्तूरबा गांधी मार्ग

जनपथ

रेल भवन

रफी मार्ग

सी-हेक्सागन

मंडी हाउस

पटेल चौक

विंडसर प्लेस

गोल डाक खाना

अशोक रोड (GPO से सी-हेक्सागन तक)

तिलक मार्ग

टॉलस्टॉय मार्ग

सिकंदरा रोड

शहर की पुलिस ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को अलग रास्तों (डायवर्जन) से भेजा जा सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल चेक करते रहें।

पुलिस की लोगों से अपील, भीड़ न जुटाएं

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लोगों से इस प्रस्तावित मार्च से दूर रहने की अपील की थी. पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा (prohibitory orders) लागू है. शांति बनाए रखने और लोगों की जान-माल तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस इलाके में ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) की धारा 163 लागू है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, पुलिस ने कहा कि वे लोगों के एक छोटे समूह को किसी उपयुक्त जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दे सकते हैं.

सेंट्रल पार्क बंद रहेगा

नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा. परिषद ने अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की है.