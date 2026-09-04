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CJP Protest: स्वतंत्र भारद्वाज के दावे से दिल्ली पुलिस में हड़कंप, CJP ने भी खोला मोर्चा; राजधानी में हो सकता है बवाल

CJP Protest: स्वतंत्र ने कहा कि लेकिन मुझे जेल भी नहीं हुई. दुनिया को यह पता होना चाहिए. मैं पूरी रात बाहर घूमता रहा.

By: JP Yadav | Last Updated: September 4, 2026 10:07:02 AM IST

CJP Protest: स्वतंत्र भारद्वाज के दावे से दिल्ली पुलिस में हड़कंप, CJP उठाई कार्रवाई का मांग
CJP Protest: स्वतंत्र भारद्वाज के दावे से दिल्ली पुलिस में हड़कंप, CJP उठाई कार्रवाई का मांग


CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शुक्रवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी. खुद को हिंदुत्व ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया  कि उसने जून में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारी निशु के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी.  CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि वह संजय को न्याय दिलाने के लिए पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे. सौरव दास ने गुरुवार को X पर यह घोषणा की.

CJP के सह-संयोजक आशुतोष रंका ने लोगों से स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग में सौरव दास का साथ देने को कहा. आशुतोष रंका ने X पर लिखा कि हर सच्चे देशभक्त को सौरव का साथ देना चाहिए. यह लड़ाई हमारे और सांप्रदायिक, कट्टरपंथी नफरत फैलाने वालों के बीच है.

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मामला क्या है?

यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP कार्यकर्ता निशु आज़ाद के पिता संजय कुमार के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है. संजय कुमार एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथापाई में शामिल थे. CJP का आरोप है कि स्वतंत्र भारद्वाज और अन्य लोगों ने उन पर हमला किया था.

दरअसल, खुद को हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर बताने वाले भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कुमार का सिर फोड़ दिया और हमले के बावजूद जेल जाने से बच गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके बड़े भाई जैसे हैं और राजनीतिक संपर्कों की वजह से वह जेल जाने से बच गए.

क्या कहा स्वतंत्र भारद्वाज ने 

मैंने निशु के पिता का सिर फोड़ दिया. क्या आपको पता है कि इस अपराध के लिए कौन सी धारा लगती है? धारा 307 और उन्हें 7 टांके लगे थे. उस आदमी को गंभीर हालत में एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था. स्वतंत्र भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पीएम मोदी उनके  बड़े भाई  जैसे हैं और उन्हें उनका समर्थन हासिल है.

दिल्ली पुलिस ने सिर में चोट के दावे को नकारा

दिल्ली पुलिस ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि कुमार की खोपड़ी टूट गई थी या उसमें  दरार  आ गई थी  पुलिस ने कहा कि यह दावा  गलत जानकारी  और  पूरी तरह से बेबुनियाद  है. X पर नई दिल्ली के DCP ने बताया कि यह घटना 23 जून को CJP प्रदर्शन के दौरान हुई थी. पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के रहने वाले 38 वर्षीय सजंय कुमार के सिर पर चोट लगी थी. यह चोट हाथापाई के दौरान वहां मौजूद लोगों में से एक द्वारा पहने गए कड़े (धातु के कंगन) से लगी थी.

पुलिस ने बताया कि कुमार की RML अस्पताल में मेडिकल जांच की गई और उनकी चोटों को  मामूली  श्रेणी में रखा गया. पुलिस ने यह भी कहा कि चोट कड़े से लगी थी, न कि किसी हथियार से.

जल्द दाखिल की जाएगी चार्जशीट

संजय कुमार की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन स्थल से दो लोगों 24 वर्षीय सूरज कुमार और 21 वर्षीय स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें नोटिस देकर पूछताछ की गई. पुलिस ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की गई है और जल्द ही सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. साथ ही, पुलिस ने मामले में राजनीतिक दखल के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

CJP का क्या कहना है?

सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. सौव दास ने आरोप लगाया कि संजय के सिर पर गंभीर चोट आई थी और दावा किया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप लगाने से इन्कार कर दिया.

Tags: CJP Protesthome-hero-pos-1
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