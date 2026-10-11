CJP Protest: अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को राहत, अदालत ने किया रिहा; सीजेपी ने कहा- कॉकरोच कभी नहीं मरते

दिल्ली में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रविवार को CJP के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से पहले उन्हें हिरासत में लिया था. रिहाई के बाद CJP ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

सीजेपी ने की रिहाई की पुष्टि

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई के बाद सीजेपी एक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया. इसमें लिखा गया, ‘आखिरकार दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा करने के लिए मजबूर हो गई.’ साथ ही कहा, ‘कॉकरोच कभी नहीं मरते.’

FINALLY DELHI POLICE IS FORCED TO RELEASE ABHIJEET DIPKE, ASHUTOSH RANKA AND SAURAV DAS. Cockroaches never die 🪳 — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) October 11, 2026

9 बजे थी तीनों की पेशी

CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने बताया था कि अभिजीत, आशुतोष और सौरव को रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि वह वकीलों के साथ पहुंचकर तीनों का पक्ष रखेंगी. इसके बाद उनकी रिहाई की खबर सामने आई.

कैसे हुए थे डिटेन?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीजेपी के तीनों नेताओं को शनिवार को दिल्ली में उनकी फ्लाइट के लैंड करने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले उन्हें एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया था. इस डिटेन के दौरान के कई वीडियोज भी इंटरनेट पर वायरल हुए थे.

🚨 ABHIJEET DIPKE, SAURAV DAS AND ASHUTOSH RANKA DETAINED FROM INSIDE THEIR FLIGHT 🚨 Shame on you @narendramodi @AmitShah https://t.co/hXl6bzh53i — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026

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