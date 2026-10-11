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CJP Protest: अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को राहत, अदालत ने किया रिहा; सीजेपी ने कहा- कॉकरोच कभी नहीं मरते

CJP Protest News: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे CJP के अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 11, 2026 10:36:48 AM IST

CJP के अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया
CJP के अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया


दिल्ली में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रविवार को CJP के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से पहले उन्हें हिरासत में लिया था. रिहाई के बाद CJP ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. 

सीजेपी ने की रिहाई की पुष्टि

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई के बाद सीजेपी एक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया. इसमें लिखा गया, ‘आखिरकार दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा करने के लिए मजबूर हो गई.’ साथ ही कहा, ‘कॉकरोच कभी नहीं मरते.’

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9 बजे थी तीनों की पेशी

CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने बताया था कि अभिजीत, आशुतोष और सौरव को रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि वह वकीलों के साथ पहुंचकर तीनों का पक्ष रखेंगी. इसके बाद उनकी रिहाई की खबर सामने आई.

कैसे हुए थे डिटेन?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीजेपी के तीनों नेताओं को शनिवार को दिल्ली में उनकी फ्लाइट के लैंड करने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले उन्हें एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया था. इस डिटेन के दौरान के कई वीडियोज भी इंटरनेट पर वायरल हुए थे. 

यह खबर भी पढ़ें: हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी

Tags: abhijeet dipkeAshutosh RankaCJP ProtestCockroach Janata PartySourav Das
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