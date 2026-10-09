CJP विरोध-प्रदर्शन से रेलवे अलर्ट! 10 अक्टूबर को दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेनें होंगी रद्द, देखें लिस्ट

10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी जाम की आशंका है. इसे देखते हुए इंडियन रेलवे ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद रवाना होने वाली और शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने या उनके टर्मिनल बदलने की तैयारी कर रहा है.
क्या है रेलवे का आदेश?
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने 9 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा है कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद शुरुआती स्टेशन से रवाना होने वाली और शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन दोनों स्टेशनों के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.
In view of anticipated severe road traffic congestion in area around New Delhi Railway Station and Hazrat Nizamuddin Railway Station on 10th Oct, 2026 following is decided: All Mail/Express Trains starting at Source after 14:00 Hrs today i.e. 9th Oct, 2026 which are reaching New Delhi, Hazrat Nizzamuddin Railway Station on 10th Oct, 2026 from 04:00 Hrs to 14:00 Hrs be cancelled at source: Indian Railways
— IANS (@ians_india) October 9, 2026
ये ट्रेनें हो सकती हैं प्रभावित
प्रोटेस्ट के कारण जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें 9 और 10 अक्टूबर प्रभावित हो सकती हैं. उनके नाम इस प्रकार है.
1. 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस (Gorakhdham Express)
प्रस्थान: गोरखपुर (Gorakhpur) से 9 अक्टूबर, शाम 4:20 बजे
आगमन: नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, सुबह 5:15 बजे
2. 12229 लखनऊ मेल (Lucknow Mail)
प्रस्थान: लखनऊ (Lucknow) से 9 अक्टूबर, रात 10:00 बजे
आगमन: नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, सुबह 6:55 बजे
3. 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस (Prayagraj Express)
प्रस्थान: प्रयागराज (Prayagraj) से 9 अक्टूबर, रात 10:10 बजे
आगमन: नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, सुबह 7:00 बजे
4. 12429 लखनऊ–नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस (Lucknow–New Delhi AC Express)
प्रस्थान: लखनऊ (Lucknow) से 9 अक्टूबर, रात 11:30 बजे
आगमन: नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, सुबह 7:30 बजे
5. 12559 शिवगंगा एक्सप्रेस (Shiv Ganga Express)
प्रस्थान: बनारस (Banaras) से 9 अक्टूबर, रात 10:15 बजे
आगमन: नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, सुबह 8:30 बजे
6. 02417 प्रयागराज–शकूर बस्ती स्पेशल (Prayagraj–Shakur Basti Special)
प्रस्थान: प्रयागराज (Prayagraj) से 9 अक्टूबर, रात 9:00 बजे
आगमन: 10 अक्टूबर, सुबह 9:15 बजे
7. 12581 बनारस–नई दिल्ली एसएफ एक्सप्रेस (Banaras–New Delhi SF Express)
प्रस्थान: बनारस (Banaras) से 9 अक्टूबर, रात 11:10 बजे
आगमन: नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, सुबह 9:45 बजे
8. 04209 वाराणसी–दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल (Varanasi–Delhi Festival Special)
प्रस्थान: वाराणसी (Varanasi) से 9 अक्टूबर, रात 10:15 बजे
आगमन: दिल्ली, 10 अक्टूबर, दोपहर 1:05 बजे
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