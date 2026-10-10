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आखिर क्यों CJP Protest से पीछे खींचे Sonam Wangchuk ने अपने कदम? इस मुद्दे को बताया सियासत से बड़ा मुद्दा

Sonam Wangchuk on CJP Protest: एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कन्फर्म किया है कि वो शनिवार को नेशनल कैपिटल में कॉकरोच जनता पार्टी के तय प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2026 7:16:49 AM IST

Sonam Wangchuk will not be included
Sonam Wangchuk will not be included


Sonam Wangchuk on CJP Protest: एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कन्फर्म किया है कि वो शनिवार को नेशनल कैपिटल में कॉकरोच जनता पार्टी के तय प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. जी हां! लद्दाख में ज़मीन पर अपनी मौजूदगी को कन्फर्म करते हुए, इनोवेटर ने X पर एक वीडियो स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि पर्यावरण की ज़रूरी सच्चाइयों और ज़रूरी मौसमी तैयारियों पर उन्हें तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है.

वांचुक के पास प्रोटेस्ट से बड़ा मुद्दा 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चल रहे एडमिनिस्ट्रेटिव टकराव पर बात करते हुए, वांगचुक ने ज़ोर दिया कि लोकल कोशिशों में रुकावट डालने वाले सरकारी उपायों के बावजूद, उनकी टीम ज़मीनी स्तर पर इकोलॉजिकल मज़बूती के ज़रिए नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए कमिटेड है. उनकी तुरंत की ऑपरेशनल प्राथमिकताएँ पानी की गंभीर कमी से निपटना और कड़ाके की सर्दी आने से पहले ऊंचाई वाले नाज़ुक इलाकों को तैयार करना हैं.

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CJP के NEET प्रोटेस्ट में उनकी भूमिका

वांगचुक की अभी की गैरमौजूदगी CJP के पहले के NEET पेपर लीक कैंपेन के दौरान उनकी अहम भूमिका से बिल्कुल अलग है. उस आंदोलन के दौरान, उन्होंने जंतर-मंतर पर 26 दिन की कड़ी भूख हड़ताल करके आंदोलन को आगे बढ़ाया, छात्रों की शिकायतों को नैतिक महत्व दिया और फिर सरकार के लिखित आश्वासन पर अपना उपवास खत्म किया. उस समय उनकी रणनीतिक भागीदारी ने परीक्षा सुधार अभियान को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया. उस महत्वपूर्ण मोड़ पर CJP को पहले ही परखने और अपना समर्थन देने के बाद, वांगचुक ने अब पूरी तरह से अपने मुख्य हिमालयी इकोलॉजिकल मिशन पर वापस लौटने का फैसला किया है.

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हिमालयी जलवायु जोखिमों के लिए इंजीनियरिंग समाधान

अपने मौजूदा वैज्ञानिक काम के बारे में बताते हुए, वांगचुक ने क्षेत्रीय खेती करने वाले समुदायों के लिए झरने के पानी की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने के मकसद से चल रही तैयारियों पर प्रकाश डाला. इसके अलावा, उनकी टीम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के जोखिम को मैनेज करने के लिए खास एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसे ऊंचे हिमालय में 200 से ज़्यादा हाई-रिस्क ग्लेशियल झीलों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Tags: CJP Protestdelhi protesthome-hero-pos-5Sonam Wangchuk
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