CJP Central Park Protest: क्या दिल्ली के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ निकाल सकेंगे अभिजीत दिपके, दिल्ली पुलिस की ओर से आया ट्विस्ट

CJP Central Park Protest: CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार (16 अक्टूबर,2026) को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च प्रस्तावित है. CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस कनॉट प्लेस और मध्य दिल्ली के आस-पास 6,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात करेगी. अधिकारियों ने बताया कि कुछ चुनिंदा लोगों को किसी उपयुक्त जगह पर मार्च निकालने की अनुमति दी जा सकती है. राजधानी दिल्ली में पहले से ही तैनात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) के लगभग 26,000 जवानों के अलावा स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा. CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके चलते पिछले एक हफ्ते से राजधानी में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) के लगभग 26,000 जवान तैनात हैं. अब इनके साथ स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा. पुलिस ने आसपास के इलाकों में 10 से ज्यादा CCTV कैमरे भी लगाए हैं.

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, शुक्रवार को मध्य दिल्ली में कुल मिलाकर लगभग 32,000 सुरक्षाकर्मियों के तैनात रहने की उम्मीद है. 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली ज़िले में लगभग 5,000 जवानों को तैनात किया था. इस ज़िले में कनॉट प्लेस, राजीव चौक, सेंट्रल पार्क, आस-पास के मेट्रो स्टेशन, जंतर-मंतर और पालिका बाज़ार जैसे इलाके आते हैं.

विरोध प्रदर्शन की योजनाएं और पुलिस की पाबंदियां

मंगलवार सुबह CJP के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद CJP के संयोजक अभिजीत दिपके ने ‘फ्लैग मार्च’ (तिरंगा मार्च) निकालने की घोषणा की थी, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बुधवार को इन दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

इससे भी पहले मंगलवार को सौरभ दास, आशुतोष रांका, CJP के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे और 11 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. ये सभी लोग जंतर-मंतर के एक बंद गेट को फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जंतर-मंतर को अब विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है. पुलिस ने बाद में बताया कि उन्हें एहतियातन गिरफ्तार (preventive arrest) किया गया था. बुधवार को एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद अजिंक्य शिंदे और 11 अन्य लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि सौरभ दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस उपायुक्त और जनसंपर्क अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि पुलिस ने इतने बड़े मार्च की अनुमति नहीं दी है. साथ ही कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. नेहा यादव ने कहा कि CJP ने अपील की है कि लोग शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च करें. आम आदमी पार्टी ने भी अपने समर्थकों और आम जनता से इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है. NDMC ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा.

पार्क में अनधिकृत प्रवेश को रोकेगी पुलिस

नेहा यादव ने बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने भी पार्क में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम करने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के व्यापार और बाजार संघों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए लिखित अनुरोध सौंपा है. सीपी और उसके आसपास के कई व्यापार और बाजार संघों ने हमें लिखित में अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा मांगी है. उन्होंने आगे बताया कि इन संघों ने चिंता जताई है कि इस तरह की भीड़-भाड़ से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि वे ऐसी किसी भी भीड़-भाड़ में शामिल न हों, जो BNSS दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हो या जिससे शांति भंग होती हो. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हम कुछ प्रदर्शनकारियों को किसी दूसरी जगह पर ‘फ्लैग मार्च’ करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं.

सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में CAPF की लगभग 220 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें करीब 26,000 जवान शामिल हैं. एक अधिकारी ने कहा कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के बाद से राजधानी में यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती में से एक है. अधिकारी ने बताया कि इन 220 कंपनियों में से हर शिफ्ट में 30 कंपनियां काम करेंगी। दिन भर में तीन शिफ्ट होंगी. इन्हें नई दिल्ली, आसपास के जिलों, सीमाओं और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया जाएगा. अगर रात के समय भीड़ बढ़ती है और हमें और अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, तो हम एक शिफ्ट में कंपनियों की संख्या बढ़ाकर 60 कर देंगे.