Home > दिल्ली > Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल

Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल

CISF Jawan Photo Controversy: दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों के बीच उस वक्त अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई, जब एक CISF जवान पर कथित तौर पर महिला यात्री की चुपके से तस्वीरें लेने का आरोप लगा.

By: Shristi S | Published: August 16, 2026 8:02:45 PM IST

CISF जवान दिल्ली मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो
CISF जवान दिल्ली मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो


CISF Jawan Clicking Woman Photo: दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों के बीच उस वक्त अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई, जब एक CISF जवान पर कथित तौर पर महिला यात्री की चुपके से तस्वीरें लेने का आरोप लगा. महिला यात्री को जवान की हरकतों पर शक हुआ तो उसने सीधे उससे सवाल कर दिया. 

देखते ही देखते आसपास के यात्री भी मामले में शामिल हो गए और जवान से मोबाइल दिखाने की मांग करने लगे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में यात्रियों को जवान से बहस करते और उसे घेरते हुए देखा जा सकता है. 

You Might Be Interested In

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो घटना रविवार रात दिल्ली मेट्रो के AIIMS स्टेशन से जुड़ी बताई जा रही है. यात्रियों के मुताबिक, एक महिला को संदेह हुआ कि उसके साथ यात्रा कर रहा CISF जवान उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल से ले रहा है. महिला ने कथित तौर पर जवान से इस बारे में सवाल किया. जब वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, तो आसपास मौजूद दूसरे यात्रियों ने भी उसका फोन देखने की मांग शुरू कर दी. 

जब जवान ने अपना मोबाइल दिखाया तो महिला यात्री की फोटो उसकी गैलरी में मिली. इसके बाद क्या था यात्रियों और जवान के बीच विवाद बढ़ गया. कई यात्री जवान को घेरकर उससे सवाल करते दिखाई दे रहे है. वहीं महिला यात्री उससे बार-बार तस्वीर डिलीट करने को बोल रही थी.

आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया

लोगों का आरोप है कि जब बात बढ़ी तो CISF जवान ने लड़की पर पिस्टल भी तान दी. हालांकि, वीडियो में यह दिख नहीं रहा है. मेट्रो से उतरकर प्लेटफॉर्म पर वापस आने के बाद भी जवान पिस्टल तानकर खड़ा रहा. इससे कोच के अंदर अफरा-तफरी मच गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. CISF सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है.

Tags: CISFdelhiDelhi Metrohome-hero-pos-1viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026

महेश मांजरेकर की 5 बेस्ट हिंदी फिल्में

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026
Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल
Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल
Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल
Delhi: CISF जवान मेट्रो में चुपके से ले रहा था महिला की फोटो, शक होते ही खुलवाई मोबाइल गैलरी; फिर जो हुआ… वीडियो वायरल