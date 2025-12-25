Home > दिल्ली > Christmas Day 2025 in Delhi: क्रिसमस की शाम दिल्ली में बितानी की सोच रहे? ये स्पॉट हैं सबसे खास..!

Christmas Day 2025 in Delhi: क्रिसमस की शाम दिल्ली में बितानी की सोच रहे? ये स्पॉट हैं सबसे खास..!

Christmas Day 2025 in Delhi: दिल्ली में क्रिसमस के दौरान चर्च, बाजार और सार्वजनिक स्थान रोशनी व सजावट से भर जाते हैं. लोग प्रार्थना, घूमने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए इन खास जगहों पर जाते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 25, 2025 10:07:43 AM IST

Christmas Day 2025 in Delhi
Christmas Day 2025 in Delhi


Christmas Day 2025 in Delhi: क्रिसमस का समय आते ही दिल्ली में खास रौनक दिखाई देने लगती है. चर्च, बाजार और सार्वजनिक जगहें सजने लगती हैं और लोग परिवार व दोस्तों के साथ इस त्योहार को मनाने निकल पड़ते हैं. अगर आप दिल्ली में हैं और क्रिसमस के दिन या आसपास घूमने की सोच रहे हैं, तो शहर में कई ऐसी जगहें हैं जहां शांति, रोशनी और त्योहार का माहौल एक साथ महसूस किया जा सकता है.

 सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, कनॉट प्लेस

सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल दिल्ली के सबसे फेमस चर्चों में से एक है. क्रिसमस के समय यहां विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और पूरा परिसर रोशनी से सजा रहता है. 24 दिसंबर की रात को मिडनाइट मास में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. शाम के समय यहां का माहौल बहुत शांत होता है.

 सेंट जेम्स चर्च, कश्मीरी गेट

ये चर्च दिल्ली के पुराने चर्चों में गिना जाता है. क्रिसमस के मौके पर यहां विशेष प्रार्थना सभाएं और गीत-संगीत होते हैं. चर्च का आंगन सजाया जाता है, जो इसे देखने लायक बनाता है.

 कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन

ये चर्च अपने बड़े ढांचे और सादगी भरे अंदरूनी हिस्से के लिए जाना जाता है. क्रिसमस के पूरे सप्ताह यहां प्रार्थनाएं और संगीत कार्यक्रम होते हैं. शाम के समय जब चर्च रोशनी से जगमगाता है, तो माहौल बहुत शांत और सुंदर लगता है.

 नेक्सस सेलेक्ट सिटीवॉक

साकेत स्थित ये मॉल क्रिसमस के दौरान खास तौर पर सजाया जाता है. बड़ा क्रिसमस ट्री, सजावट और संगीत लोगों को आकर्षित करता है. परिवार और दोस्तों के साथ घूमने और हल्की-फुल्की खरीदारी के लिए ये जगह पसंद की जाती है.

 डीएलएफ प्रोमेनेड, वसंत कुंज

वसंत कुंज का ये मॉल सर्दियों और क्रिसमस के समय खास सजावट के लिए जाना जाता है. यहां अलग-अलग कार्यक्रम और गतिविधियां भी होती रहती हैं. शाम के समय बाहर की सजावट और रोशनी माहौल को और बेहतर बना देती है.

 कनॉट प्लेस

क्रिसमस के समय कनॉट प्लेस की गलियां और सेंट्रल पार्क के आसपास का इलाका काफी जीवंत हो जाता है. रोशनी, संगीत और लोगों की भीड़ से यहां त्योहार का माहौल महसूस किया जा सकता है. शाम और रात के समय यहां घूमना खास अनुभव देता है.

 दिल्ली हाट

दिल्ली हाट में क्रिसमस के दौरान अलग तरह की रौनक देखने को मिलती है. यहां हस्तशिल्प की चीजें, ऊनी कपड़े और खाने-पीने के स्टॉल लगते हैं. खुले माहौल में घूमते हुए खरीदारी करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना लोगों को पसंद आता है.

 मजनू का टीला

मजनू का टीला अपने अलग माहौल के लिए जाना जाता है. क्रिसमस के समय यहां की छोटी चर्च, कैफे और बेकरी सज जाती हैं. तंग गलियों में घूमते हुए गरम खाने और मिठाइयों का आनंद लिया जा सकता है. शाम के समय यहां की रौनक और बढ़ जाती है.

दिल्ली में क्रिसमस केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों को साथ लाने का मौका भी है. चाहे आप शांति से प्रार्थना करना चाहें या दोस्तों के साथ घूमना, शहर में हर तरह का अनुभव मौजूद है.

