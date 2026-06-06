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भारत का ऐसा गांव जहां नौकरी से ज्यादा फिटनेस को मिलती है अहमियत, हर दूसरे घर से निकलते हैं पहलवान

Bouncer Factory Village: असोला-फ़तेहपुर बेरी में फ़िटनेस रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. यहां के ज़्यादातर युवा सुबह और शाम घंटों एक्सरसाइज करते हैं. गांव में कई अखाड़े और जिम हैं जहां हमेशा चहल-पहल रहती है.

By: Shristi S | Published: June 6, 2026 7:48:26 PM IST

असोला फतेहपुर बेरी गाँव के पहलवान
असोला फतेहपुर बेरी गाँव के पहलवान


Asola Fatehpur Beri Village Wrestlers: फिटनेस के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते है. जिम में घंटों पसीना बहाते है या फिर डाइटिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते है. ये सब काफी आम बात है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां फ़िटनेस सिर्फ़ एक शौक नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है? एक ऐसी जगह जहां दिन की शुरुआत पारंपरिक कुश्ती (दंगल), एक्सरसाइज और जबरदस्त वर्कआउट से होती है? 

साउथ दिल्ली में छत्तरपुर के पास असोला-फ़तेहपुर बेरी गांव बिल्कुल ऐसी ही जगह है. यह गांव न सिर्फ़ अपने शारीरिक रूप से मजबूत युवाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां के लोगों के अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए भी मशहूर है. इसीलिए इसे बाउंसर्स का गांव और भारत का सबसे मजबूत गांव कहा जाता है.

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इस गांव के लिए फिटनेस एक जरूरी हिस्सा

असोला-फ़तेहपुर बेरी में फ़िटनेस रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. यहां के ज़्यादातर युवा सुबह और शाम घंटों एक्सरसाइज करते हैं. गांव में कई अखाड़े और जिम हैं जहां हमेशा चहल-पहल रहती है. यहां के युवा जिम को मंदिर मानते हैं. वर्कआउट सिर्फ़ जिम की मशीनों तक ही सीमित नहीं है; यहां बड़े जोश के साथ पारंपरिक मिट्टी की कुश्ती का भी अभ्यास किया जाता है.

ताकत बढ़ाने के लिए युवा कई तरह की कड़ी ट्रेनिंग करते हैं कुछ को मोटरसाइकिल उठाकर एक्सरसाइज़ करते देखा जा सकता है, तो कुछ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर खींचने का अभ्यास करते हैं. कई लोग एक-दूसरे को कंधों पर उठाकर भी ट्रेनिंग करते हैं. इन युवाओं की कड़ी मेहनत, अनुशासन और जुनून को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा.

बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू

इस गांव में बच्चों को बहुत कम उम्र से ही फ़िटनेस और कुश्ती के लिए तैयार किया जाता है. यहां के परिवार अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन या टेलीविजन पर समय बिताने देने के बजाय अखाड़े भेजना पसंद करते हैं. गांव के बुज़ुर्गों का मानना ​​है कि अनुशासन और कड़ी मेहनत ही इंसान को मजबूत बनाते हैं; इसलिए यहां के युवा एक सख्त रोज़ाना रूटीन का पालन करते हैं.

असोला-फ़तेहपुर बेरी के पहलवानों का खान-पान भी अनोखा माना जाता है; ज़्यादातर युवा दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी खाना खाते हैं. गांव वाले शराब पीने और धूम्रपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं. उनका मानना ​​है कि मजबूत शरीर और तेज दिमाग के लिए साफ-सुथरी और हेल्दी जीवनशैली जरूरी है. 

“बाउंसर फ़ैक्ट्री” के नाम से मशहूर गांव

इस गांव को बाउंसर फ़ैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहां के बहुत सारे युवा सिक्योरिटी सेक्टर में काम करते हैं. दिल्ली-NCR इलाके में नाइटक्लब, होटल, बार और बड़े इवेंट्स में बाउंसर या बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने वाले युवा आपको यहां के लगभग हर घर में मिल जाएंगे. मजबूत शरीर, फ़िटनेस और अनुशासन की वजह से इस गांव के युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. कहा जाता है कि विजय तंवर नाम के एक पहलवान ने 1995 में सबसे पहले इस गांव से बाउंसर की नौकरी शुरू की थी; इसके बाद, गांव के दूसरे युवाओं ने भी धीरे-धीरे इसी रास्ते को अपनाया और इस पेशे में आ गए.

आज, असोला-फ़तेहपुर बेरी सिर्फ़ एक गांव नहीं रह गया है; यह कड़ी मेहनत और अनुशासन की एक शानदार मिसाल बन गया है. यहां के युवाओं ने साबित कर दिया है कि लगन और मेहनत से, अपने गांव से जुड़े रहकर भी दुनिया भर में पहचान बनाई जा सकती है. यही वजह है कि यह गांव ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) के बीच बातचीत का एक अहम विषय बन गया है. 

Tags: delhidelhi ncrWrestlers Village
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