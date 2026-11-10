Chhath Puja Holiday 2026: दिल्ली में किस दिन हुई छठ पूजा की छुट्टी कन्फर्म, सरकारी दफ्तरों समेत इन विभागों में रहेगा अवकाश

Delhi Chhath Puja Holiday 2026: दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के बीच सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए मंगलवार 10 नवंबर 2026 को अहम खबर सामने आई है. दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ऐसे में अगर आपका इस दिन किसी सरकारी दफ्तर में काम है या आप किसी सरकारी विभाग से जुड़ी सेवा लेने की योजना बना रहे हैं, तो तारीख जरूर ध्यान में रखें.

दिल्ली सरकार ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया

दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने 9 नवंबर, 2026 को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें कहा गया है कि 16 नवंबर को प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी, यानी छठ पूजा के मौके पर पब्लिक हॉलिडे रहेगा. यह फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद लिया गया. यह ऑर्डर जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप तायल के साइन से जारी किया गया. इसकी कॉपी दिल्ली सरकार के अलग-अलग खास ऑफिस और डिपार्टमेंट को भेज दी गई हैं ताकि सभी संबंधित अधिकारियों को हॉलिडे के बारे में जानकारी मिल सके.

November 16, 2026 (Monday), has been declared a public holiday across Delhi for all government offices, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings (PSUs) on the occasion of Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja). https://t.co/8FPqnsx0BA — Delhi Government (@DelhiGovDigital) November 10, 2026

कौन से इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे?

नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली सरकार के तहत आने वाले ये इंस्टिट्यूशन 16 नवंबर को बंद रहेंगे:

दिल्ली सरकार के सभी सरकारी ऑफिस.

सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी और इंस्टिट्यूशन.

दिल्ली सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs).

इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम (MCD) के कमिश्नर और नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के चेयरमैन को भी ऑर्डर की जानकारी भेज दी गई है. हालांकि, छुट्टी का दायरा नोटिफिकेशन में बताई गई संस्थाओं पर लागू होगा.

छठ पूजा क्यों मनाई जाती है?

छठ पूजा उत्तर भारत के प्रमुख लोक त्योहारों में से एक है. इसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. भक्त सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं. इस चार दिन के अनुष्ठान में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसे महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं.

भक्त कठोर उपवास रखते हैं और नदियों, तालाबों या पानी के दूसरे स्रोतों के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं. छठ पूजा को आस्था, अनुशासन और प्रकृति के सम्मान से जुड़ा त्योहार माना जाता है. दिल्ली में इस त्योहार में बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं. इसलिए, 16 नवंबर की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को पूजा की तैयारी और आयोजन के लिए समय देगी.