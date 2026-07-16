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Delhi SIR: चांदनी महल में एसआईआर के लिए ड्यूटी पर तैनात महिला टीचर से बदसलूकी, काम में बाधा पहुंचाने के 4 आरोपी गिरफ्तार

Delhi SIR News: आरोपी चुनाव आयोग के विशेष SIR फॉर्म को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे और जबरन महिला अधिकारी पर दबाव बना रहे थे. जब महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रही थीं, तब एक आरोपी ने उनकी आपत्ति के बावजूद जबरन BLO रजिस्टर को उनके पैर गोद पर रखकर हस्ताक्षर कर दिए.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 10:07:52 PM IST

दिल्ली में महिला टीचर से बदसलूकी के आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में महिला टीचर से बदसलूकी के आरोपी गिरफ्तार


Delhi SIR News: दिल्ली के चांदनी महल इलाके में चुनाव आयोग की विशेष ड्यूटी (BLO) पर तैनात एक महिला टीचर के साथ बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली सरकार की एक स्पेशल एजुकेशन टीचर (PGT) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हैं. आरोपी मोहम्मद सबरीन (44), अतीक उर रहमान (58), मोहम्मद आसिफ (50) और मोहम्मद आफताब (44) हैं, जो तुर्कमान गेट के निवासी हैं.

पीड़िता के साथ बदसलूकी की गई, जबरन उनके रजिस्टर पर दस्तखत किए गए, गाली गलौज की गई और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई. यह घटना पुरानी दिल्ली के पाठक तेलियां चांदनी महल थाना क्षेत्र में हुई. 5 जुलाई 2026 को SIR अभियान के दौरान घटी. पुलिस को इसकी सूचना 15 जुलाई 2026 को दी गई.

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SIR फॉर्म को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे आरोपी

आरोपी चुनाव आयोग के विशेष SIR फॉर्म को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे और जबरन महिला अधिकारी पर दबाव बना रहे थे. जब महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रही थीं, तब एक आरोपी ने उनकी आपत्ति के बावजूद जबरन BLO रजिस्टर को उनके पैर गोद पर रखकर हस्ताक्षर कर दिए.

विरोध करने पर वहां मौजूद अन्य लोगों ने गाली गलौज की और उन्हें अपमानित किया. घटना 5 जुलाई की थी, लेकिन इसकी शिकायत 15 जुलाई को दर्ज कराई गई. पीड़िता ने बताया कि विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से उचित कानूनी कार्रवाई और परामर्श की प्रक्रिया के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई.

एडीएम ओल्ड दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. यह मामला केवल एक महिला कर्मचारी से बदसलूकी का नहीं, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के काम में सीधे तौर पर बाधा डालने का है.

पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया था मामला?

दिल्ली पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत धारा 221, 132, 79, 74 और 3(5) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि महिला और ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस प्रशासन अब मामले की गहन जांच कर रहा है ताकि अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें. इस घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में BLO और चुनाव कर्मियों की सुरक्षा को और मजबूत किए जाने की मांग उठ रही है.

Tags: delhi newssir
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