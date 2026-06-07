गले से कान तक लगा निशान, खराब हुआ महिला का चेहरा, चेन छीनकर आरोपी फरार

Chain Snatching Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला के कान और उसके गालों के पास चोट लगी है. ये वीडियो दिल्ली के करावल नगर की बताई जा रही है, जहां करावल नगर बाईपास इलाके से महिला की चेन छीनने की कोशिश की गई. चेन बचाने के दौरान उसके गले, गर्दन और कान पर काफी चोट आई. इस घटना के सामने आने के बाद राजधानी में लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.

महिला के साथ की मारपीट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 5 जून 2026 की बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाया और उसकी चेन छीनने की कोशिश की. महिला ने चेन बचाने के लिए हमलावरों का विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और फिर चेन छीनकर वहां से भाग गए.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वे शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम यानी सड़क पर होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा, खासकर भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई है.

पहले भी आ चुके मामले

इससे पहले भी लाजपत नगर में चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार की. पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि 16 दिसंबर 2025 को एक घटना सामने आई थी. यहां लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक महिला की गोल्ड चेन छीन ली गई.इसके बाद 16 जनवरी 2026 को दो और चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आईं.

तीन आरोपी गिरफ्तार

इन सभी मामलों बाइक सवारों ने चेन छीनी थी. तीनों मामलों का तरीका एक जैसा था. इसके कारण पुलिस को शक हुआ कि ये एक ही गिरोह के लोगों का काम है. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और बाइक की टूटी नंबर प्लेट के सहारे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.