Cervical Cancer Test News: दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने बनाई टेस्ट किट, मात्र 100 रुपये में होगी सर्वाइकल कैंसर की जांच

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर से आप पीड़ित हैं या नहीं, अगर इसकी चिंता आप कर रहे हैं तो आपकी ये चिंता सिर्फ 2 घंटे में दूर हो जाएगी।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 26, 2025 16:02:00 IST

मनोहर केसरी की रिपोर्ट, Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर से आप पीड़ित हैं या नहीं, अगर इसकी चिंता आप कर रहे हैं तो आपकी ये चिंता सिर्फ 2 घंटे में दूर हो जाएगी। दरअसल, मेडिकल फील्ड में लगातार इतिहास रचने वाले दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर मेक इन इंडिया के तहत टेस्ट किट तैयार इतिहास रच दिया है। ये टेस्ट किट HPV (ह्यूमन पैपिलोमावायरस वायरस) से होने वाले सर्वाइकल कैंसर की टेस्टिंग के लिए ये एक रामबाण साबित होने वाली है। महज, सर्विक्स से सैंपल लेने के 2 घंटे बाद ही ये टेस्ट किट कन्फर्म कर देता है कि कोई महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं या नहीं। इससे जांच कराना भी काफी सस्ता पड़ता है। सिर्फ 100 में इस बीमारी की जांच हो जाती है।

2021 से अबतक करीब 380 मरीजों की जांच

दिल्ली स्थित एम्स के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रॉन एंड माइक्रोस्कोप फैसिलिटी के एडिशनल प्रोफेसर डॉ सुभाष चंद्र यादव ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि इस टेस्ट किट के जरिए साल 2021 से अबतक करीब 380 मरीजों की जांच हो चुकी है और जांच रिपोर्ट 100% एक्यूरेट आया है । इस किट से दूसरे मशीनों की तुलना में ना सिर्फ कम समय लगता है, बल्कि, मरीजों को परेशान भी कम झेलनी पड़ती है। इसे इस्तेमाल करना भी आसान है।

साल 2021 में एम्स में शुरू हुई शुरूआत

डॉ यादव के मुताबिक, इस किट को गायनी विभाग की पूर्व HOD डॉ नीरजा भाटला, ज्योति मीणा, प्रणय तंवर और शिखा चौधरी के साथ मिलकर बनाया है। ये सर्वाइकल किट एक अफोर्डेबल नैनोटेक बेस्ड विजुअल डायग्नोस्टिक किट है जो HPV के से महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर का पता लगाती है। इसकी शुरुआत एम्स में साल 2021 में शुरू हुई और अब इसके 4 साल के रिजल्ट के बाद डॉक्टरों का विश्वास दोगुना हो गया है। मेक इन इंडिया के तहत स्टार्ट अप के रूप बनाई गई इस किट को NBEC 2025 के द्वारा देशभर में बेस्ट इनोवेशन के रूप मेंसम्मानित भी किया गया। साथ ही, इसके पेटेंट को लेकर अप्लाई भी कर दिया गया है और जल्द सर्टिफिकेट भी मिलने की उम्मीद है।

खरीदना होगा बेहद आसान

ये सर्वाइकल किट इतनी सस्ती है कि भविष्य यानि अगले कुछ सालों में मार्केट से कोई भी खरीद सकता है। डॉ सुभाष यादव के अनुसार, इस किट की कीमत करीब 100 रुपए पड़ेगी। ऐसे में इसे खरीदना भी काफी आसान होगा। इसके अलावा, इससे जांच कुछ सावधानियों के साथ आसानी से किसी छोटे छोटे मेडिकल सेंटर में भी नर्सेज या आशा वर्कर्स या महिलाएं कर सकती हैं।

1.27 लाख मामले आए सामने

फिलहाल, इस कैंसर की जांच के लिए करीब 30 लाख रुपए की मशीन लगानी पड़ती है और फिर निजी अस्पतालों में मरीजों को इसकी जांच के लिए तकरीब 6,000 रुपए चुकाना पड़ता है और एम्स में इसकी जांच के लिए 2,000 से 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन, इस नई किट से काफी फायदा होने वाला है। वैसे भारत में हर 7 मिनट में 1 महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो रही हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1.27 लाख मामले सामने आए, जबकि, 79,979 महिलाओं की मौत इसकी वजह से हो गई।

